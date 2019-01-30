Появилось видео задержания "газового короля" Рауля Арашукова

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-30T15:18:00+03:00

Силовики пришли к отцу сенатора на работу в "Газпром" [видео]

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет опубликовал видео задержания Рауля Арашукова. Согласно кадрам видео, силовики пришли на работу к бизнесмену в офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Примечательно, что если сенатор Рауф Арашуков во время утреннего ареста попытался сбежать по лестнице зала заседаний Совета Федераций, то его отец повел себя совсем иначе.

"Газовый король" спокойно сидел за рабочим столом и давал следователям все интересующие их данные. В итоге его в наручниках доставили в СК.

Сейчас клан Арашуковых подозревают в организации убийств, участии в преступном сообществе и махинациях с газом на сумму более 30 млрд рублей.

Силовики уже проводят обыски в их домах, а также в офисах "Газпрома" в разных городах страны.

Задержание отца сенатора Арашукова.Его подозревают в хищении природного газа ПАО Газпром на сумму более 30 млрд рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

Сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете (подробнее).

Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей

Силовики пришли за бизнесменом на заседание "Газпрома" (подробности)

В КЧР оправданный за убийство вновь явился с повинной спустя пять лет

На суде его защищал адвокат семьи погибшего (подробности)

Бастрыкин забрал в Москву дела о двух убийствах политиков в Карачаево-Черкесии

Подробности громких преступлений будут выяснять столичные следователи (подробности)

Бастрыкин и Чайка приняли участие в задержании Арашукова

Сенатор от КЧР пытался оказать сопротивление (подробнее).

Следователи установили причастность сенатора Арашукова к нескольким убийствам

Политика задержали прямо в зале заседаний Совфеда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU