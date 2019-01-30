2019-01-30T15:18:00+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания "газового короля" Рауля Арашукова

Силовики пришли к отцу сенатора на работу в "Газпром" [видео]
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АрашуковыАрашуковыФото: СОЦСЕТИ
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Следственный комитет опубликовал видео задержания Рауля Арашукова. Согласно кадрам видео, силовики пришли на работу к бизнесмену в офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Примечательно, что если сенатор Рауф Арашуков во время утреннего ареста попытался сбежать по лестнице зала заседаний Совета Федераций, то его отец повел себя совсем иначе.

"Газовый король" спокойно сидел за рабочим столом и давал следователям все интересующие их данные. В итоге его в наручниках доставили в СК.

Сейчас клан Арашуковых подозревают в организации убийств, участии в преступном сообществе и махинациях с газом на сумму более 30 млрд рублей.

Силовики уже проводят обыски в их домах, а также в офисах "Газпрома" в разных городах страны.

Задержание отца сенатора Арашукова.Его подозревают в хищении природного газа ПАО Газпром на сумму более 30 млрд рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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