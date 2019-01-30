Появилось видео задержания Рауфа Арашукова

Следственный комитет России опубликовал видео задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. На кадрах ролика видно, как политика в наручниках привозят на допрос. Подозреваемого в совершении ряда преступлений окружает целая толпа сотрудников ФСБ.

Как писала"Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, 30 января Александр Бастрыкин и Юрий Чайка пришли на заседание Совета Федерации, где приняли участие в задержании Рауфа Арашукова. Политик сначала пытался скрыться по центральной лестнице, но потом спокойно сдался сотрудникам ФСБ.

Тогда Следственный комитет сообщил, что сенатор задержан по подозрению в причастности к убийствам двух политиков в Карачаево-Черкесии и совершению других преступлений. Через пару часов, когда силовики пришли на заедание "Газпрома" в Санкт-Петербурге и арестовали Арашукова-старшего, стало понятно о каких темных делах политика говорилось в первом сообщении.

Оказывается, клан Арашуковых также подозревается в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей, а также в создании и участии в преступной организации.

Сейчас силовики проводят обыски Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и ряде других городов. Вероятно, что вскоре будут задержаны и другие сообщники семейства Арашуковых.

Видео задержания Арашукова .Сенатора доставили в СК

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