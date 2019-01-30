Появилось видео задержания Рауфа Арашукова
Следственный комитет России опубликовал видео задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. На кадрах ролика видно, как политика в наручниках привозят на допрос. Подозреваемого в совершении ряда преступлений окружает целая толпа сотрудников ФСБ.
Как писала"Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, 30 января Александр Бастрыкин и Юрий Чайка пришли на заседание Совета Федерации, где приняли участие в задержании Рауфа Арашукова. Политик сначала пытался скрыться по центральной лестнице, но потом спокойно сдался сотрудникам ФСБ.
Тогда Следственный комитет сообщил, что сенатор задержан по подозрению в причастности к убийствам двух политиков в Карачаево-Черкесии и совершению других преступлений. Через пару часов, когда силовики пришли на заедание "Газпрома" в Санкт-Петербурге и арестовали Арашукова-старшего, стало понятно о каких темных делах политика говорилось в первом сообщении.
Оказывается, клан Арашуковых также подозревается в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей, а также в создании и участии в преступной организации.
Сейчас силовики проводят обыски Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и ряде других городов. Вероятно, что вскоре будут задержаны и другие сообщники семейства Арашуковых.
Видео задержания Арашукова .Сенатора доставили в СК
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете (подробнее).
Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей
Силовики пришли за бизнесменом на заседание "Газпрома" (подробности)
В КЧР оправданный за убийство вновь явился с повинной спустя пять лет
На суде его защищал адвокат семьи погибшего (подробности)
Бастрыкин забрал в Москву дела о двух убийствах политиков в Карачаево-Черкесии
Подробности громких преступлений будут выяснять столичные следователи (подробности)
Бастрыкин и Чайка приняли участие в задержании Арашукова
Сенатор от КЧР пытался оказать сопротивление (подробнее).
Следователи установили причастность сенатора Арашукова к нескольким убийствам
Политика задержали прямо в зале заседаний Совфеда (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»