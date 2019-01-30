Биография Рауля Арашукова

В Санкт-Петербурге арестован один из самых известных на Северном Кавказе людей - бизнесмен и политик Рауль Арашуков, имевший репутацию «газового короля» региона.

Рауль Арашуков родился в черкесском ауле Хабез в 1960 году. Работать начал в совхозе родного села еще до армии. После службы закончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности нефтяная и газовая промышленность.

Интересно, что еще в 1980-е годы тогда еще никому неизвестный Рауль Арашуков был дважды судим. Первый раз в 1985 году Арашуков получил двухлетний срок за хищение с целью продажи четырех тонн зерна на 800 рублей. Но, как видно, условное заключение его не исправило. В 1987 году Арашуков отправился на два с половиной года в колонию за присвоение и продажу по поддельным накладым пяти тонн подсолнечника.

Судимости Рауля Арашукова не помешали его дальнейшей карьере в газовой сфере.Они были сняты, когда Арашуков начал работу на посту инженера районного звена газовой службы в Карачаево-Черкесии, а затем поднялся до директора филиала «Межрегионгаз» по всей республике. Продвигал его по служебной лестнице близкий родственник - помощник главы администрации президента России Назир Хапсироков. Через него Назир Хапсироков рассчитывал контролировать весь газовый вопрос на Ставрополье и Северном Кавказе.

В 1998 году Рауль Арашуков стал директором управления «Газпром межрегионгаза» по всему Ставрополью. В феврале 2007 года возглавил «Газпром межрегионгаз Пятигорск». На этом посту Рауль Арашуков курировал газовый вопрос по всем республикам СКФО.

На Ставрополье в 2000-е годы Арашукова называли «теневым главой правительства». Здесь и в соседней Карачаево-Черкесии Рауль Туркбиевич владел земельными участками общей площадью в несколько тысяч гектаров, спиртзаводом, автозаправками, роскошными квартирами, домами, автомойками и кинотеатрами. Поговаривают, что есть у семьи Арашуковых даже персональный самолет, базирующийся в одном из аэропортов Ставрополья. В автопарке семьи в резиденции Арашуковых в ауле Хабез можно увидеть дорогие автомобили самых редких марок – от «Bentley» до раритетных автомобилей 60-х годов. В городах Северного Кавказа кортеж Арашукова, возглавляемый его белым "Майбахом" и сопровождаемый несколькими джипами с охраной, знали даже простые обыватели, не говоря о чиновниках и бизнесменах. Арашуковым же принадлежит, по сведениям СМИ, и шикарный старинный особняк «Дача Лесор» в Ессентуках.

Дом отдыха "Адиюх Пэлэс" Рауля Арашукова в КЧРФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рауль Арашуков хорошо известен на юге России и как меценат, жертвовавший большие деньги на мечети и православные храмы. На Ставрополье он до 2008 года финансировал футбольный клуб «Динамо». При его поддержке в Ставропольском крае создан масштабный питомник по разведению собак - чистопородных кавказских волкодавов.

В махинциях с газом Рауля Арашукова подозревали и раньше. В Генпрокуратуру на него была из Госдумы подана жалоба, согласно которой он стоял за массовыми хищениями газа и сознательно банкротил газовые компании, выводя деньги на свои счета. Счетная палата тогда провела проверку по обращению, но против Арашукова уголовное дело возбуждено не было.

В декабре 2011 года Рауль Арашуков по решению вице-премьера правительства РФ Игоря Сечина был смещен с руководящих постов в газовых компаниях Ставрополья и Северного Кавказа. Но влиять на газовую отрасль региона от этого не перестал, оставшись советником главы «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева и членом совета директоров компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Весной 2012 года Рауль Арашуков избрался в парламент Карачаево-Черкесии от партии «Единая Россия».

Сын Арашукова, Рауф, задержанный сегодня на заседании Совета Федерации, занимал множество ведущих постов в руководстве КЧР, а затем стал сенатором от Карачаево-Черкесии.

Согласно официальной информации, Рауль Арашуков может быть причастен к хищениям природного газа на астрономическую сумму в 30 млрд рублей.

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