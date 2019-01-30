Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-30T19:20:50+03:00

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Задержанный член Совета Федерации Рауф Арашуков признался следователям, что не понимает русский язык. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба Следкома, во время допроса Рауфу Арашукову потребовался переводчик. Подозреваемый в заказных убийствах сенатор признался, что не понимает русского и ему нужна помощь. В СК РФ к такому раскладу были готовы и предоставили сенатору квалифицированного специалиста.

Напомним, что Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Когда он понял, что экстренное совещание собрали из-за него, то попытался сбежать, но его властным окликом остановила Валентина Матвиенко.

В присутствии председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина генпрокурор РФ Юрий Чайка зачитал Арашукову обвинения в заказных убийствах, давлении на свидетеля и участии в преступной банде. Сенатор отказался от последнего слова. Его заковали в наручники и вывели из зала.

Напомним, что в то же время на заседании «Газпрома» был задержан отец 34-летнего сенатора «газовый король Северного Кавказа» Рауль Арашуков. Его считают основателем преступного сообщества, которое похитило более 30 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU