Четыре спальни, три ванные, камин, бильярд и терраса с мангалом: сенатор Арашуков продаёт люксовые апартаменты за 99 миллионов

Родственники арестованного по подозрению в заказных убийствах сенатора Рауфа Арашукова решили спешно продать принадлежащие парламентарию люксовые апартаменты в Санкт-Петербурге. Цена вопроса — 99 миллионов рублей.

Апартаменты были подарены Рауфу Арашукову его отцом «газовым королём». Фото: evspb.ru/соцсети

Роскошная квартира площадью в 260 квадратов находится на Каменном острове, в элитном центре Северной столицы. Дом для центра Питера сравнительно новый — 2005 года постройки. На сайте, где размешено объявление о продаже досконально расписаны все удобства: в квартире четыре спальни, три ванных комнаты, кухня-гостиная с шикарным камином, гардеробная, терраса с мангалом, и даже бильярдная.

Часть интерьеров попали на оперативные видео во время обысков. Фото: evspb.ru/соцсети

От вида из окон захватывает дух — весь исторический центр Петербурга виден, как на ладони: Малая Невка, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова.

В люксовом доме, где располагаются апартаменты, есть все мыслимые удобства. Территория, конечно же, охраняется, и за высоким забором открывается истинный рай для жильцов — 25-метровый бассейн и солярий, лобби-бар и массажный кабинет для отдыха, а также сауна и, разумеется, химчистка.

В квартире 4 спальни. Фото: evspb.ru/соцсети

Люксовые апартаменты в 2017 году были подарены Рауфу его заботливым отцом, «газовым королём» Рауфом Арашуковым. Но подарком сенатор дорожил ровно до попадания в СИЗО. Теперь квартира продаётся с большой скидкой, за 99 миллионов рублей. Риелторы считают предложение лучшим на рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге на данный момент. Видимо, семейство продаёт недвижимость в счёт погашения ущерба.

Апартаменты принадлежали Рауфу Арашукову. Фото: evspb.ru/соцсети

Напомним, что 30 января Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны по подозрению в серии особо тяжких преступлений. Сенатору вменяют заказные убийства, участие в преступной группировке отца и давление на свидетеля. А «газовому королю» Северного Кавказа — хищение 30 миллиардов и создание банды для обворовывания «Газпрома».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/689323" frameborder="0"></iframe> Обыски по делу сенатора Арашукова.

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