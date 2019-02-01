«И на пары не ходил, и на вручение красного диплома не пришел!»: как не учился сенатор Арашуков

Классная руководительница сенатора в начальных классах школы № 1 в родовом селении Арашуковых Хабез Аминат Шхагошева, услышав, что речь пойдет о её бывшем ученике, чуть не расплакалась.

— Я же его знала как хорошего и очень доброго мальчика! — запричитала Аминат Паковна. — Поверить не могу, что он мог заказать убийства! Но говорят, это так...

Интервью с первой учительницей Рауфа Арашукова Аминат Шхагошевой 00:00 00:00

По словам Шагошевой, Арашуков знал, что он из богатой семьи, но не кичился этим.

— Он часто помогал всему классу в нашем бедном ауле, платил взносы за тех, у кого денег не было. Не хамил, деньгами не сорил.

— А в интернете пишут, что он платил 500 рублей за то, чтобы ему шнурки одноклассники завязывали.

— Да вы что! Я больше поверю в то, что он их просто так отдал!

По словам Шхагошевой, Рауф перебивался с троек на четверки, хотя старался:

— Однажды Рауль Туркбиевич (арестованный отец Арашукова — прим. ред.) попросил меня позаниматься с ним дополнительно русским и чтением. После этого у него по чтению всегда были четверки, читать он стал лучше.

Сенатора Арашукова задержали по подозрению в заказных убийствах и других тяжких преступлениях 30 января. Фото: пресс-служба Совфеда РФ

— А вы знаете, что на допросе в Следственном комитете он сказал, что русским не владеет и попросил переводчика?

— Да вы что! Честное слово, не могу объяснить, как он может не знать русского языка! Да, он был средним учеником, но я уверена в его знаниях.

У Аминат Шхагошевой Арашуков учился до 4 класса, а после перешел в другую школу в Ставрополе, которую закончил экстерном. А в 16 лет будущий сенатор уже подал документы на юрфак Ставропольского государственного университета.

Интервью с однокурсником Рауфа Арашукова. 00:00 00:00

— Рауф был в списках зачисленных в нашей группе, — вспоминает однокурсник Арашукова по очному отделению юрфака СГУ Михаил Иванов (имя изменено по его просьбе — Ред.). — Впервые мы увидели нашего однокурсника через год, когда по всему Ставрополю появились плакаты с его именем, фамилией, фотографией и каким-то лозунгом. Но в реальности мы его так и не узрели. Даже на госэкзамен не пришел.

Однокурсник вспоминает, что преподаватели всегда «спотыкались» на фамилии Арашуков во время переклички:

— Как только звучала его фамилия, в аудитории раздавался смех. Но пропуски ему в журнале не ставили. Говорили: мол, он же депутат, ему некогда учиться.

Свой диплом с отличием 18-летний парламентарий тоже не пришел забирать. Красную корочку Арашукову вручили отдельно.

По карьерной лестнице сын поднимался благодаря деньгам отца. Благодаря им же и училсяФото: Социальные сети

— На вручении диплома запомнился выкрик из зала «А кто это такой?». Смеялись все, включая преподавателей. Как мы позже узнали, вручение диплома у него было. В Хабезе на их базе отдыха был отдельный праздник по этому поводу. Выступала Сати Казанова и какие-то еще большие артисты, — продолжает Михаил.

Мы дозвонились коллеге Арашукова по четвертому созыву городского парламента Сергею Горло, чтобы узнать, был ли хронический прогульщик усердным депутатом.

Депутат Сергей Гоначенко о «работе» Рауфа Арашукова в Стваропольской городской Думе 00:00 00:00

— Вы думаете, он там, как Робеспьер, выступал с трибуны и пытался совершить революцию, спасти честь простого люда, несчастных и угнетённых? — рассмеялся Сергей Алексеевич. — Я ни разу не видел его в Думе. Это единственный факт из его биографии, который я помню. Хочу подчеркнуть, что я посещал все заседания, но Арашукова на них не было. Мы недавно с коллегой обсуждали этот момент, и он вспомнил, что на первом заседании после назначения он все-таки появился. Забрал удостоверение и исчез. Думаю, он сызмальства шел сразу к креслу сенатора, а депутатство было нужно ему для записи в трудовой книжке.

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