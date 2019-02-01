Дмитрий Песков призвал дождаться вердикта суда по делу Арашуковых
Поднимать вопрос о проблемах в управлении крупных компаний и масштабах воровства газа в деле советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова на данный момент преждевременно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Есть предъявленные обвинения, но еще в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать. Следует дождаться вердикта суда, - отметил в разговоре с журналистами чиновник.
Напомним, утром 30 января силовики сначала задержали самого молодого сенатора России Рауфа Арашукова прямо в зале заседаний Совета Федераций, а через пару часов пришли и за его отцом Раулем, который известен как "газовый король".
Основателя клана подозревают в создании ОПГ и хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. Арашуков-младший проходит по не менее серьезным статьям - следователи вменяют ему заказные убийства политиков в КЧР и участие в преступной группировке.
Силовики уже провели обыски в резиденции Арашуковых и в их рабочих кабинетах. Во время операций были найдены элитные автомобили, золотые слитки, оружие и несметное количество денег. Также сейчас идет поиск возможных соучастников Арашуковых.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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