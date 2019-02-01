Дмитрий Песков призвал дождаться вердикта суда по делу Арашуковых

Поднимать вопрос о проблемах в управлении крупных компаний и масштабах воровства газа в деле советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова на данный момент преждевременно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Есть предъявленные обвинения, но еще в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать. Следует дождаться вердикта суда, - отметил в разговоре с журналистами чиновник.

Напомним, утром 30 января силовики сначала задержали самого молодого сенатора России Рауфа Арашукова прямо в зале заседаний Совета Федераций, а через пару часов пришли и за его отцом Раулем, который известен как "газовый король".

Основателя клана подозревают в создании ОПГ и хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. Арашуков-младший проходит по не менее серьезным статьям - следователи вменяют ему заказные убийства политиков в КЧР и участие в преступной группировке.

Силовики уже провели обыски в резиденции Арашуковых и в их рабочих кабинетах. Во время операций были найдены элитные автомобили, золотые слитки, оружие и несметное количество денег. Также сейчас идет поиск возможных соучастников Арашуковых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

Сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете (подробнее).

Появилось видео задержания «газового короля» Рауля Арашукова

Силовики пришли к отцу сенатора на работу в «Газпром» (видео, подробности).

Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык

Во время допроса задержанный Рауф Арашуков попросил переводчика (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Доллары из чистого золота, наградные шашки и килограммы денег: спецназ показал несметные богатства семьи Арашуковых

«Газового короля» и его сына задержали за хищение 30 миллиардов и заказные убийства (подробности, видео обысков).

За что задержали сенатора Арашукова: убийства, организация банды и хищение 30 миллиардов

Сделавший головокружительную карьеру сын «газового короля» задержан во время заседания Совета Федерации (подробности).