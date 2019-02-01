Директор "Ессентукигоргаза" стал новым фигурантом дела Арашуковых

В громком деле клана Арашуковых о хищении природного газа на сумму 30 млрд рублей появился новый фигурант. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, сейчас на допросе находится исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. После дачи показаний следователи обратятся в суд с ходатайством об его аресте.

Напомним, на сегодняшний момент силовики уже арестовали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, "газового короля" Рауля Арашукова, а также Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

Следователи считают, что фигуранты дела были участниками ОПГ, созданного Арашуковым-старшим. Они обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали голубое топливо, продавая его за наличку.

Кроме того, сенатор подозревается в давлении на свидетелей и двух заказных убийствах, которые были совершены в КЧР еще в 2010 году. Тогда киллер застрелил заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и политика Фраля Шебзухова. Следователи считают, что это было сделано по заказу Рауфа Арашукова. Кроме того, политик потом давил на свидетеля по делу об убийстве.

На сегодняшний день силовики провели более 40 обысков в 11 городах России, которые помогают определить новых участников преступного сообщества. Кроме того, сотрудники ФСБ нагрянули и в дом самих Арашуковых, где нашли золотые слитки, оружие и огромное количество денег.

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