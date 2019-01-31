Сколько денег у Арашуковых

«Комсомолка» выяснила, сколько денег было у задержанного сенатора Рауф Арашуков и у его отца, «газового короля» Северного Кавказа Рауля. Официальные доходы членов задержанного клана были указаны открыты в налоговых декларациях, ведь оба были государственными деятелями. Рауф трудился в Совете Федерации, а Рауль был депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесии.

Оказалось, что официально Рауф Арашуков зарабатывал достаточно скромные, по сравнению с 30 похищенными миллардами, деньги. Его доходы за 2017 год составили 4,9 миллиона рублей. Обычно удивить могут доходы супруги, но и здесь просчёт — в 2017 году её вкладо м семейный бюджет оказались скромные для жены парламентария 96 тысяч.

При этом в собственности Рауфа был приусадебный участок размером в 4,5 тысячи квадратных метров и несколько больших поместий площадью в 890, 438 и 148 квадратов. В пользовании семьи и детей были ещё две скромные квартиры: одна площадью в 70,9 квадратов, другая немного попросторнее — целых 115 кв.м. При этом в декларации сенатора указано, что никаких транспортных средств у него нет.

Напомним, что 31 января в интернете появился ролик, снятый во время обысков в родовом поместье и других домах Арашуковых. Спецназовцы нашли на месте килограммы денег, золотые слитки, инкрустированные золотом сабли, шашки и палаши и доллар, сделанный из чистого золота. По словам правоохранителей, это — малая часть богатств семьи газового магната Рауля Арашукова.

По данным следствия, члены клана создали преступную группировку, похищавшую природный газ у ПАО «Газпром». Сенатор прикрывал деятельность коррупционеров, а отец и другие родственники реализовывали сложные схемы перепродажи газа. По информации следствия, Арашуковы и из сообщники успели наворовать голубого топлива на 30 миллиардов рублей.

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