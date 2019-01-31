Сколько денег у Арашуковых
«Комсомолка» выяснила, сколько денег было у задержанного сенатора Рауф Арашуков и у его отца, «газового короля» Северного Кавказа Рауля. Официальные доходы членов задержанного клана были указаны открыты в налоговых декларациях, ведь оба были государственными деятелями. Рауф трудился в Совете Федерации, а Рауль был депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесии.
Оказалось, что официально Рауф Арашуков зарабатывал достаточно скромные, по сравнению с 30 похищенными миллардами, деньги. Его доходы за 2017 год составили 4,9 миллиона рублей. Обычно удивить могут доходы супруги, но и здесь просчёт — в 2017 году её вкладо м семейный бюджет оказались скромные для жены парламентария 96 тысяч.
При этом в собственности Рауфа был приусадебный участок размером в 4,5 тысячи квадратных метров и несколько больших поместий площадью в 890, 438 и 148 квадратов. В пользовании семьи и детей были ещё две скромные квартиры: одна площадью в 70,9 квадратов, другая немного попросторнее — целых 115 кв.м. При этом в декларации сенатора указано, что никаких транспортных средств у него нет.
Напомним, что 31 января в интернете появился ролик, снятый во время обысков в родовом поместье и других домах Арашуковых. Спецназовцы нашли на месте килограммы денег, золотые слитки, инкрустированные золотом сабли, шашки и палаши и доллар, сделанный из чистого золота. По словам правоохранителей, это — малая часть богатств семьи газового магната Рауля Арашукова.
По данным следствия, члены клана создали преступную группировку, похищавшую природный газ у ПАО «Газпром». Сенатор прикрывал деятельность коррупционеров, а отец и другие родственники реализовывали сложные схемы перепродажи газа. По информации следствия, Арашуковы и из сообщники успели наворовать голубого топлива на 30 миллиардов рублей.
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Доллары из чистого золота, наградные шашки и килограммы денег: спецназ показал несметные богатства семьи Арашуковых
«Газового короля» и его сына задержали за хищение 30 миллиардов и заказные убийства (подробности, видео обысков).
За что задержали сенатора Арашукова: убийства, организация банды и хищение 30 миллиардов
Сделавший головокружительную карьеру сын «газового короля» задержан во время заседания Совета Федерации (подробности).
Биография «газового короля» Рауля Арашукова
«Комсомолка» вспомнила, чем известен задержанный за коррупцию чиновник «Газпрома» (подробности).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете (подробнее).
Появилось видео задержания «газового короля» Рауля Арашукова
Силовики пришли к отцу сенатора на работу в «Газпром» (видео, подробности).
Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык
Во время допроса задержанный Рауф Арашуков попросил переводчика (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU