Сенатор Арашуков начал есть баланду в СИЗО, не дождавшись передачки

Арестованный сенатор Арашуков проголодался и перестал брезговать тюремной едой, запросто проглотив первое — баланду.

Как сообщил «Комсомольской правде» один из членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Рауф Раулевич прекратил спонтанную голодовку в «Лефортово». Отказ от пищи не был актом протеста — воспитанный в богатстве Рауф брезговал местной кухней, предпочитая дождаться передачки или денег, чтобы купить себе «нормальной еды» в местном магазинчике.

Однако родственники до сих пор не внесли ни рубля на счёт опального сенатора. По словам наблюдателя, Арашуков пытался сдержать обещание, но слишком проголодался, чтобы брезговать первым и тюремным чаем.

Также известно, что попавший под подозрение парламентарий до сих пор не может встретиться со своим адвокатом. Это связывают с тем, что в «Лефортово» мало посещений для встреч с защитниками, а время посещения юристы разыгрывают по жребию.

Местная еда была не единственным новшеством в жизни Рауфа Арашукова, вызвавшем серьёзные вопросы у сенатора. Несмотря на то, что ему одному досталась двухместная камера, во время посещения он поинтересовался у правозащитников, когда ему дадут «нормальную». Членам наблюдательной комиссии пришлось объяснять, что это и есть — нормальная.

Условия жизни у Арашукова среднестатистические: после ареста его переодели в робу, выдали фуфайку, резиновые тапочки и ботинки. Личных вещей он с собой не имел, поэтому «в нагрузку» получил рулон туалетной бумаги, зубной порошок и стандартную щётку. Заботы по уборке камеры, стирке личных вещей и нижнего белья так же легли на плечи арестованного.

Стоит отметить, что арестованный отец сенатора Рауль на условия не жалуется, ест с аппетитом и заявляет, что местная стряпня «не хуже, чем дома».

Рауф Арашуков и его отец были задержаны силовиками 30 января в зале Совета Федерации в Москве и здании «Газпром межрегионгаза» в Санкт-Петербурге. Политика обвиняют в заказных убийствах, участии в банде, похитившей 30 миллиардов, а также давлении на свидетеля. «Газовый король» Северного Кавказа, по сведениям следователей, является создателем того самого преступного сообщества.

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