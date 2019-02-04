2019-02-04T18:02:44+03:00
Политика

В Совфеде задумались о жёстком отборе сенаторов после ареста Арашукова

Сейчас вся ответственность по выбору членов верхней палаты Парламента лежит на руководстве регионов
Андрей ЗОБОВ
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Об изменениях в регламенте в Совфеде задумались после ареста сенатора от КЧР Рауфа Арашукова. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФОб изменениях в регламенте в Совфеде задумались после ареста сенатора от КЧР Рауфа Арашукова. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
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После ареста сенатора от КЧР Рауфа Арашукова парламентарии Совета Федерации подняли вопрос о жёстком отборе представителей регионов. Такой механизм существовал до 2011 года, но сейчас выбор членов верхней палаты Парламента полностью зависит от решения руководства субъектов Российской Федерации.

На повестку дня вопрос вынесли представители комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Сенаторы полагают, что претенденты на высокий пост должны проходить тщательную проверку не только на региональном уровне, но и в самом Совфеде.

— На сегодняшний момент мы стоим перед дилеммой, что представители из регионов должны проходить более тщательный отбор, разговоры об этом идут, — сообщил глава профильного комитета Андрей Кутепов.

Представитель верхней палаты подчёркнул, что в Совфеде не были знакомы с шокирующими подробностями биографии Рауфа Арашукова, которые вскрылись в ходе следствия. Речь идёт о заказных убийствах, участии в преступной группировке по хищению газа у ПАО «Газпром» и давлении на свидетеля.

Утвердившие новый порядок вступления сенатора в должность правки вступили в силу 1 января 2011 года. До этого полномочия избранного парламентария должен был подтвердить сам Совет Федерации. Теперь же избранный руководством республики политик вступает в должность через 10 дней после подписания соответствующего указа.

Напомним, что 30 января в зале заседаний Совфеда был лишён неприкосновенности и задержан представитель Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его считают участником банды, организованной его отцом, «газовым королём» Северного Кавказа Раулем. Группировка занималась хищением природных ресурсов и наворовала более, чем на 30 миллиардов рублей.

Кроме того, как рассказали «Комсомолке» однокурсники Рауфа Арашукова, подлинность диплома парламентария также может быть подвергнута сомнению. По словам очевидцев, будущий сенатор не посетил ни одной пары и экзамена во время обучения. Они предположили, что в это время он был слишком занят работой в качестве депутата, но выяснилось, что и в Ставропольской городской Думе блестящий политик появился всего единожды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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