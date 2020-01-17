Басков не приедет: как «газовый король» Арашуков отмечает юбилей в СИЗО

Праздники Арашуковых славились по всему Северному Кавказу. Именно на дне рождения Рауля Туркбиевича «золотой голос России» Николай Басков впервые спел на черкесском языке. На кадрах гуляющих по сети видео виден и роскошный многометровый торт, оформленный в виде книги, и ломящиеся от десятков яств столы. И это не удивительно — ведь Арашуковы были одним из сильнейших и влиятельнейших кланов на Кавказе.

По иронии судьбы, 60-летний юбилей глава рода Рауль Арашуков будет отмечать не в роскошных залах родового поместья «Адиюх-Пэлас». И Николай Басков тоже не приедет — в СИЗО «Лефортово» строгий пропускной режим, даже адвокаты не без труда попадают к своим подзащитным раз в месяц.

Всё, что осталось от былой роскоши — камера-двойка с обшарпанными стенами, телевизором и двумя шконками.

— Рауль Турбиевич не сможет даже маленькую сладость себе к дню рождения купить, — рассказал «КП - Северный Кавказ» адвокат подозреваемого Владимир Постанюк. — Впрочем, он не слишком прихотлив в еде, как многие пишут. Он жил в большой семье, даже в армию раньше времени пошёл, чтобы не голодать. Поэтому местная еда его вполне устраивает.

Басков и роскошь на дне рождения Рауля Арашукова.

Рацион в «Лефортово», мягко скажем, скромный. В меню здесь супы, каши, кисель, курица, рыба и свежие овощи. Одному из таких нехитрых блюд «газовому королю» придётся радоваться в свой день рождения.

— «Лефортово», знаете, это не то место, где можно пригласить соседей в камеру и накрыть стол. Здесь у людей нет праздников — есть режим. У него есть сокамерник 25-ти летний парень. Может, вечером они сядут, побеседуют, поделятся воспоминаниями, — предполагает адвокат.

Поздравления и открытки в «Лефортово» доходят с большой задержкой — вся корреспонденция тщательно проверяется. Поэтому тёплые слова лучше всего передавать через адвоката. И только родной сын не сможет даже так поздравить папу, даже несмотря на то, что находится в нескольких сотнях метров. Бывший сенатор сидит в такой же двухместной камере и ему строго запрещен любой контакт с отцом.

Басков поёт на черкесском. День рождения Рауля Арашукова.

Владимиру Постанюку чудом удалось 16 января выбить лишний день для посещения, чтобы хоть немного порадовать Арашукова-старшего.

— Передал поздравления от родных и близких, зачитал список, кто ещё передавал добрые пожелания. Знаете, очень приятно видеть, что Рауль Арашуков не жалуется на условия, пусть они здесь действительно очень неприятные и тяжёлые. Его беспокоит другое — например, ситуация с женой и дочерьми, которые тоже попали под уголовное преследование, — поясняет Владимир Постанюк.

Следствие считает, что женщины были фиктивно устроены на работу, и незаконно получали заоблачные зарплаты ни разу не появившись на работе. По словам адвоката, дочери Арашукова просто вышли замуж и ушли в длительный декрет. Адвокат сенатора Рауфа Арашукова дополнила, что из-за преследования оставшимся на свободе членам семьи пришлось покинуть страну.

Напомним, что Рауля Арашукова задержали 30 января 2018 года после заседания управления «Газпром Межрегионгаза». Советника генерального директора компании заподозрили в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму, превышающую 30 миллиардов рублей. Для осуществления таких серьёзных преступлений «газовый король» создал преступную группу, в которую вошли члены правления филиалов «Межрегионгаза» по всему Северному Кавказу.

Самого молодого сенатора России - 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в один день с его отцом Раулем, которому предъявляют обвинения в хищениях на 30 миллиардов. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

По данным следствия, за почти 20 лет существования группировки её члены разработали целую серию схем хищения «голубого золота». Проверяющие, приходившие в квартиры пенсионеров срывали пломбы с счётчиков, заставляя людей платить по норме, существенно превышавшей реальный расход. Создавались тысячи фиктивных абонентов, которым якобы поставлялся газ. Другая часть украденного списывалась на потери при транспортировке.

В тот же день был задержан сын «газового короля» Рауф Арашуков. Политика обвинили в организации заказных убийств, участии в преступной группировке отца и давлении на свидетелей. Он также содержится в «Лефортово».

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