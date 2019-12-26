Мать и сестру экс-сенатора Арашукова объявили в федеральный розыск

Расследование преступлений семейства Арашуковых продолжается: сегодня стало известно, что против «газового короля» Рауля Арашукова возбудили ещё три уголовных дела, а его жену и дочь объявили в федеральный розыск. Нелли Арашукову и Камиллу Агоеву подозревают в особо крупной растрате средств. Это до 10 лет лишения свободы.

— Мама и сестра сенатора Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск. Их подозревают по статье «Растрата». Их объявили в розыск ещё в конце октября, — сообщила во время заседания Адвокат бывшего сенатора Марина Андреева.

Из оглашённых во время заседания материалов уголовных дел стало следует, что женщины могли быть фиктивно устроены на предприятиях «Газпрома». За что получали немалые деньги.

Защита обвинения категорически опровергает и настаивает, что объявив в розыск Нелли Арашукову и Камиллу Агоеву, следствие пытается давить на находящихся под стражей членов влиятельного клана. Однако окончательное решение по этому вопросу может вынести лишь суд.

Новые дела о растрате

Во время заседания о продлении меры пресечения Раулю Арашукову вскрылся тот факт, что против него возбудили ещё три уголовных дела. Раньше следствие вменяло ему хищение природного газа у того же «Газпрома» на 31 миллиард рублей и создание преступной группировки, которая занималась кражами и продажей энергоресурса.

— Только в суде мы узнали, что нас обвиняют ещё по трём уголовным делам, — сказал во время своего выступления Владимир Постанюк, адвокат Рауля Арашукова. — Насколько нам известно, они касаются статьи «Растрата».

Глава клана Арашуковых занимал должность советника генерального директора «Газпром Межрегионгаза». 30 января, после очередного заседания, его задержали. Почти одновременно с этим был задержан его сын, тогда ещё сенатор Рауф Арашуков. Его заподозрили в заказе двух убийств, участии в преступной группировке отца и давлении на свидетеля. Политика забрали прямо из зала заседаний Совета Федерации.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Против «газового короля» Рауля Арашукова возбуждено ещё три уголовных дела

«Газовый король Северного Кавказа» Рауль Арашуков может быть причастен ещё к трём преступлениям. По словам его адвоката, уголовные дела возбуждены по статье «Растрата». До этого момента было известно, что топ-менеджера «Межрегионгаза» считают причастным к хищению 31 миллиарда рублей и созданию преступного сообщества (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не хватает воды и хорошей компании: экс-сенатор и «газовый король» Арашуковы бедствуют в СИЗО

Экс-сенатору и «газовому королю», некогда обедавшим в элитных ресторанах и живших в шикарном дворце, не хватает воды и хорошей компании в СИЗО. На условия в «Лефортово» Рауф и Рауль Арашуковы пожаловались членам общественной наблюдательной комиссии, посещающей изолятор раз в одну-две недели (подробности).

КСТАТИ

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

- Москва что, не знала, что Арашуковы воруют? - смеется Карачаево-Черкесия и соседнее Ставрополье. - Все знали! Двадцать лет всех устраивало!

- Ну Рауф же не вчера их убил... Вся республика знала, девять лет мы писали, выступали: никто его не сажал! Ой, мы так до конца и не поверили, это просто кому-то выгодно сейчас (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды

Передо мной сидит член следственно-оперативной группы. Интервью строго анонимное: я знаю только то, что сотрудник с «земли» и стоял у самых истоков разработки арашуковского ОПС, организованного преступного сообщества (подробности).