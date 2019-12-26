Против «газового короля» Рауля Арашукова возбуждено ещё три уголовных дела

«Газовый король Северного Кавказа» Рауль Арашуков может быть причастен ещё к трём преступлениям. По словам его адвоката, уголовные дела возбуждены по статье «Растрата». До этого момента было известно, что топ-менеджера «Межрегионгаза» считают причастным к хищению 31 миллиарда рублей и созданию преступного сообщества.

— Только сейчас мы узнали ещё о как минимум трёх уголовных делах, возбуждённых по статье «Растрата» в отношении Рауля Арашукова. Нас не уведомили должным образом об этой немаловажной детали. О ней мы узнали только сейчас, когда пришли в суд перед заседанием, — сказал адвокат Арашукова Владимир Постанюк в ходе своего выступления.

Кроме того, по словам защитника до сих пор нет результатов экспертизы огнестрельного оружия, найденного в доме у Арашукова. До сих пор неизвестно, пригодны ли они для стрельбы, или могут выполнять лишь декоративную функцию. В случае, если оружие признают боевым, «газовому королю» может грозить ещё одна статья.

Напомним, что Рауля Арашукова задержали 30 января 2019 года. По версии следствия, в начале 2000-х годов он создал преступную группировку, похищавшую природный газ. По документам он проходил как утерянный в процессе транспортировки и неоплаченный абонентами. Энергоресурс продавали предприятиям «в чёрную», за наличные. Таким образом «газовый король» сумел украсть «голубое золото» на 31 миллиард рублей и буквально озолотиться.

В тот же день был задержан его сын, экс-сенатор Рауф Арашуков. Его взяли в зале заседаний Совета Федерации по подозрению в двух заказных убийствах, участии в преступной группе отца и давлении на свидетеля.

Сейчас оба черкеса содержатся в СИЗО «Лефортово», жалуются на недостаток воды и отсутствие достойной компании. Следствие по их уголовным делам продолжается.

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