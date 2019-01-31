Рауль Арашуков арестован по решению суда
Советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, отец арестованного накануне сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, также отправлен под арест Басманным судом Москвы. В суде вины бизнесмен не признал и назвал себя непричастным к преступлениям. Под арестом он пробудет до 30 марта этого года.
- Я преступником никогда не был и не буду. Все, что здесь про меня говорили прокурор и следователь — для меня это все в новинку, — сказал в своем слове Арашуков.
Напомним, Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге 30 января, его подозревают к причастности к хищениям газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. Следователи вместе с сотрудниками ФСБ и МВД провели более 40 обысков в 11 городах России по делу о хищении природного газа у компании «Газпром». Рауль Арашуков был достален для допроса в Москву.
Также задержан его сын, 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, подозреваемый в причастности к двум убийствам, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. Под арестом он также останется до конца марта. Арестованы еще четыре фигуранта этого уголовного дела, руководители крупных газовых компаний Северного Кавказа.
Обыски по делу сенатора Арашукова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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