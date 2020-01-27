Арашукова подозревают в присвоении ещё 770 миллионов рублей

«Газовый король» Рауль Арашуков обрастает новыми уголовными делами. Против магната, ещё год назад работавшего советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», возбудили ещё одну уголовку, которая содержит несколько эпизодов хищения. Общая сумма украденных у «Газпрома» денег превысила 770 миллионов рублей.

О новом уголовном деле стало известно в декабре 2019-го года. Сначала появилась информация, что под преследование попали супруга и сестра Рауля Туркбиевича. По данным следствия, они были нелегально трудоустроены в «Межрегионгаз». Жена Нелли получила 3 миллиона рублей незаконной зарплаты, а дочь Камилла Агоева — 13 миллионов.

Теперь к этому списку прибавились ещё несколько эпизодов по статье «Присвоение или растрата».

— Следствие считает, что с ноября 2012 года по ноябрь 2014-го мой клиент незаконно вывел деньги со счетов АО «Газпром газораспределение Ставрополь». Глава организации Николай Романов вместе с Арашуковым и «рядом неустановленных должностных лиц организации» вывели со счетов 266,7 миллиона рублей. Деньги якобы были перечислены на счета компании «Артекс-Юг» без исполнения обязательств по договорам, — сообщил «КП» адвокат Владимир Постанюк.

Юрист отметил, что по этому эпизоду его подзащитному не дают даже дать показания. Тем временем оказалось, что с конца 2009 года по февраль 2017-го Арашуков с сообщниками мог похитить ещё 495,5 миллионов рублей. Деньги, опять же, принадлежали «Газпрому» и были переведены на счета подконтрольных «газовому королю» фирм.

— Мой подзащитный полностью опровергает свою вину. Нам до сих пор даже не предъявили обвинение официально по этим эпизодам по трём эпизодам. Мы сами узнаём о новых делах только на слушаниях о продлении ареста, — заявил адвокат Постанюк.

Рауль Арашуков обвиняется по другому делу. По мнению следствия он создал на Северном Кавказе преступную группировку, в которую входило руководство «Межрегионгаза» в нескольких регионах. С помощью преступных схем мошенники украли газ на 30 миллиардов рублей.

Напомним, недавно стало известно, сколько на самом деле зарабатывал «газовый король» в «Межрегионгазе». Также Владимир Постанюк раскрыл, как живёт и отмечает день рождения Арашуков в СИЗО.

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