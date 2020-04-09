Хищение 32 млрд заменили на убийства: следствие изменило обвинение Арашуковым

Обвинение Раулю и Рауфу Арашуковым коренным образом изменено. Следствие вычеркнуло из дело хищения на 32 млрд рублей — сумма уменьшилась до 2,5 млрд. Но добавились заказные убийства, множество эпизодов растраты, давление на свидетелей, злоупотребление полномочиями и даже ложный донос. Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказал глава адвокатской коллегии, защищающей семью, Владимир Постанюк.

— Произошли очень существенные изменения. Когда мы [с Раулем Арашуковым] знакомились с обвинением, я не нашёл эпизода с хищением газа на 32 миллиарда рублей. Мы изначально этого ожидали, ведь «Газпром» никогда не заявлял о таких колоссальных потерях. Это невозможно было не заметить. Однако теперь прибавились обвинения в организации заказных убийств, множество различных эпизодов по статье «присвоение или растрата». Речь идёт примерно о растрате 2,5 млрд рублей, — объясняет Владимир Постанюк.

Убийства в деле семьи Арашуковых — статья не новая. Смерти лидера молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова связывали с именем сенатора Рауфа Арашукова. Считалось, что он организовал их, чтобы пробиться на политический олимп республики в 2010 году.

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Однако теперь следствие нашло совершенно другие мотивы. Главным заказчиком убийств мог оказаться отец, Рауль Арашуков. Причём убивали Жукова и Шебзухова, чтобы они не раскрыли деятельность преступного сообщества по хищению природного газа. «Газовый король» отдал приказ сыну, который специализировался на защите «семейного дела», а тот уже приказал найти исполнителей.

— Что касается хищений газа, они остались в деле. Все неправильно сделанные подсчёты, все ошибки метрологов, неверно зафиксировавших показания счётчиков, всё это, по мнению следствия, связано с моим подзащитным, — говорит Постанюк. — Кроме того, есть эпизоды, связанные с какими-то контрагентами, организациями, которым заказывали возведение каких-то объектов и которые не в полной мере исполняли свои обязательства. Это тоже связывается с именем Рауля Арашукова.

Кроме того, следствие подозревает, что свою супругу и дочь Арашуков-старший устроил на работу в подконтрольный ему «Межрегионгаз» фиктивно. Адвокаты возражают, утверждая, что женщины просто много раз уходили в декрет, чему есть не только документальные, но и фактические подтверждения.

Рауль Арашуков с дочерью Камиллой (слева) и Рауф Арашуков с матерью. Обе женщины в розыске за фиктивное и мошенническое трудоустройство

Никуда не делась и статья о создании преступного сообщества в начале 2000-х годов. Его цель всё та же — крупные хищения газа на территории Ставропольского края, Дагестана, Карачаево-Чекресии и даже Астрахани. Но теперь куда более точно установлена в нём роль экс-сенатора Рауфа Арашукова — сын занимался защитой и прикрытием деятельности отца.

Самому бывшему члену Совфеда тоже предъявили три новых обвинения: два по статьям «превышение должностных полномочий» и одна за «ложный донос». Все они связаны с сокрытием убийств. Следствие полагает, что Рауф Арашуков незаконно покровительствовал влиятельным членам Следственного комитета по Карачаево-Черкесии, чтобы они закрывали глаза на расследование его преступлений. Кроме того, он смог убедить одного из свидетелей написать ложный донос на одного из особо несговорчивых правоохранителей, чтобы обвинить его в пытках.

— Мы очень боялись, что дело Рауфа выделят в отдельное производство, но этого не произошло. Теперь и для Рауля, и для Рауфа мы будем добиваться суда присяжных. Для нас такой поворот — большой праздник. Мы искренне надеемся, что люди услышат наши доводы и вынесут справедливый оправдательный приговор, — резюмирует Владимир Постанюк.

Адвокаты ожидают, что окончательное обвинение следствие представит уже в конца мая или начале июня.

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