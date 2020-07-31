Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 июля 2020: COVID-19 переболели 544 ребенка

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 июля 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

За все время на COVID-19 обследовали 283 тысячи жителей Ставрополья. Болезнь подтвердилась в 8109 случаях. В том числе 605 – среди детей. Из общего числа инфицированных выздоровели 5377 человек, включая 544 ребенка. Скончались – 154 человека.

Как рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора, в лабораториях региона в наличие больше 334 тысяч тестов на коронавирус, что позволяет оперативно обследовать жителей Ставрополья, рекомендованных к тестированию на COVID-19.

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- Под медицинским наблюдением находятся 4496 человек, - отмечают в министерстве здравоохранения Ставропольского края. - Лечение в стационаре получают 555 пациентов с COVID-19.

Подчеркивается, что тяжелое течение болезни – у 65 пациентов госпиталей, в том числе 20 – на аппаратах ИВЛ. Еще 330 находятся в состоянии средней степени тяжести.