2020-07-30T17:28:12+03:00
Общество

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 июля 2020: COVID-19 переболели 544 ребенка

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 31 июля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
Растет число инфицированных COVID-19Растет число инфицированных COVID-19Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 июля 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

За все время на COVID-19 обследовали 283 тысячи жителей Ставрополья. Болезнь подтвердилась в 8109 случаях. В том числе 605 – среди детей. Из общего числа инфицированных выздоровели 5377 человек, включая 544 ребенка. Скончались – 154 человека.

Как рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора, в лабораториях региона в наличие больше 334 тысяч тестов на коронавирус, что позволяет оперативно обследовать жителей Ставрополья, рекомендованных к тестированию на COVID-19.

Есть ли жизнь после COVID-19: какие последствия провоцирует вирус

00:00
00:00

- Под медицинским наблюдением находятся 4496 человек, - отмечают в министерстве здравоохранения Ставропольского края. - Лечение в стационаре получают 555 пациентов с COVID-19.

Подчеркивается, что тяжелое течение болезни – у 65 пациентов госпиталей, в том числе 20 – на аппаратах ИВЛ. Еще 330 находятся в состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе выросло число высокобалльников ЕГЭ
Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей
Арбитражный суд не принял иск прокуратуры к мэрии Пятигорска
В Ставрополь 1 августа привезут мощи Матроны Московской
Глава Ставрополья поручил министру здравоохранения решить кадровый вопрос
Врачи из Пятигорска спасли женщину с пульсом реже 40 ударов в минуту
Ставрополь стал первым городом края по числу совершенных на улице краж
В период пандемии на Ставрополье на 14% сократилось число уличных преступлений
Стало известно, в каком городе Ставрополья чаще всего уничтожают чужое имущество
Власти Ставрополья выкупили санаторий в Невинномысске
Смертность на Ставрополье в 2020 году уменьшилась на 3,5 процента
Силовики оцепили ингушский сад, где могли скрыться убийцы росгвардейца
Каскадную лестницу в Железноводске приспособят под инвалидов
В Кисловодске посредники похитили деньги у взяточника
Мэр Ставрополя проведет первую "Прямую линию" в новой должности
На Ставрополье поступило новое оборудование для борьбы с коронавирусом
На ремонт Детской школы искусств в Пятигорске потратят 26 млн рублей
Из-за всплеска коронавируса в Чечне ужесточают меры безопасности
Жителя Пятигорска арестовали за решение судебного спора взяткой
Врачи Ставрополья спасли от коронавируса 544 ребенка
В Михайловске подростки украли машину и попали в серьезное ДТП
На Ставрополье от коронавируса умерли еще 3 пациента
На Ставрополье готовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ
Мусоросжигательный завод в Пятигорске отправят на модернизацию
Полиция Пятигорска ищет хулиганов, наполнивших фонтан пеной
В Северной Осетии семьям, в которых родились тройни, вручили сертификаты на жилье
Власти Ставрополья заберут три теплоснабжающие компании из-за долгов