Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 1 августа 2020: COVID-19 заразились еще свыше ста человек

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 1 августа 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

В регионе продолжается массовое тестирование на COVID-19 жителей, рекомендованных к обследованию. Еще свыше 3 тысяч тестов провели в региональных лабораториях за одни сутки.

Ковид в эпидсезон: готово ли Ставрополье ко второй волне коронавируса 00:00 00:00

Общее число больных за 24 часа выросло до 8223 человек. В том числе 608 детей с подтвержденным диагнозом – 549 уже выздоровели. А всего выписанных в связи с полным выздоровлением 5482 жителя Ставрополья.

Как рассказали в краевом Минздраве, на лечении в госпиталях остаются 536 пациентов с COVID-19. Состояние 53 – оценивают как тяжелое. В их числе 20 больных на аппаратах ИВЛ. Средняя степень тяжести отмечается у 346 пациентов. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Скончались с начала пандемии 156 инфицированных жителей Ставропольского края.

- В медучреждениях на 81% свободны инфекционные и реанимационные койки для больных коронавирусом, - отметили в министерстве здравоохранения региона.

Очно или удалённо: как ставропольские школьники и студенты начнут учебный год 00:00 00:00

- Самый эффективный способ защитить свое здоровье - это по-прежнему выполнение мер эпидемиологической профилактики, - считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.