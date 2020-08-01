2020-07-31T17:49:08+03:00
Происшествия

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 1 августа 2020: COVID-19 заразились еще свыше ста человек

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 1 августа 2020 года
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Тест на COVID-19 прошли еще свыше 3 тысяч жителейТест на COVID-19 прошли еще свыше 3 тысяч жителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 1 августа 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

В регионе продолжается массовое тестирование на COVID-19 жителей, рекомендованных к обследованию. Еще свыше 3 тысяч тестов провели в региональных лабораториях за одни сутки.

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Общее число больных за 24 часа выросло до 8223 человек. В том числе 608 детей с подтвержденным диагнозом – 549 уже выздоровели. А всего выписанных в связи с полным выздоровлением 5482 жителя Ставрополья.

Как рассказали в краевом Минздраве, на лечении в госпиталях остаются 536 пациентов с COVID-19. Состояние 53 – оценивают как тяжелое. В их числе 20 больных на аппаратах ИВЛ. Средняя степень тяжести отмечается у 346 пациентов. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Скончались с начала пандемии 156 инфицированных жителей Ставропольского края.

- В медучреждениях на 81% свободны инфекционные и реанимационные койки для больных коронавирусом, - отметили в министерстве здравоохранения региона.

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- Самый эффективный способ защитить свое здоровье - это по-прежнему выполнение мер эпидемиологической профилактики, - считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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