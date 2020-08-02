2020-08-01T23:46:35+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 августа 2020: выписано больше 70 процентов заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 2 августа 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 августа 2020 года. Делимся официальной статистикой по распространению болезни на территории региона, отмечаем тенденции и рассказываем последние новости.

Согласно официальным данным на утро 2 августа 2020 года коронавирусом в КЧР заражено 1256 человек. Это активные больные, находящиеся под постоянным медицинским наблюдением. Отметим, что их число растет, но крайне медленными темпами. За сутки заболели всего 11 человек. 4 пациента сняты с учета в связи с полным выздоровлением.

За весь период пандемии коронавирус был диагностирован у 4453 жителей КЧР. 71% заболевших уже перенесли вирус и выписались в связи с полным выздоровлением — это 3174 человека в абсолютных цифрах. Количество летальных исходов, согласно официальной статистике, очень мало — 0,5% от общего числа или 23 человека.

Напомним, что в связи с положительной динамикой регион находится на третьем этапе снятия ограничений самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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