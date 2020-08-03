«Стыд потеряли»: на Ставрополье бесстыжая пара занялась любовью на детской площадке

Скандальный инцидент произошел в Буденновске Ставропольского края. В местных пабликах разместили откровенные фото «бесстыжей пары», как ее назвали земляки.

Есть ли жизнь после COVID-19: какие последствия провоцирует вирус 00:00 00:00

Так, на снимке – полураздетая девушка и, по всей видимости, ее партнер. Молодая пара лежит на скамейке посередине детской площадки.

По словам очевидцев, влюбленные решили заняться сексом с утра пораньше во дворе многоквартирного дома.

По всей видимости, пару не смутило, ни общественное место, ни то, что в это время многие жильцы собираются на работу и могут стать невольными зрителями откровенного свидания.

Жителей Ставрополья возмутило дерзкое поведение пары: «совсем стыд потеряли», «позорище, а если б дети увидели», - пишут пользователи сети в комментариях. Некоторые посчитали, что полуобнаженные парень с девушкой были пьяны, поэтому не контролировали свои действия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, как молодая влюбленная пара решила заняться сексом прямо во дворе многоэтажки. Видео заснял случайный прохожий. Судя по всему, «горячая» парочка не смогла дойти до квартиры и занялась любовью прямо в кустах.

Романтической обстановке помешала местная пенсионерка. Разъяренную женщину так возмутило поведение влюбленных, что она решила их остановить. Судя по кадрам, сначала в ход пошли «бранные замечания». А потом в руках бдительной ставропольчанки появилась палка.