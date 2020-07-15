2020-07-15T11:36:08+03:00
Происшествия

«Срамота!»: в Ставрополе пенсионерка избила парочку во время секса в кустах

Необычное свидание ставропольских влюбленных попало на видео
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: скрин видеоФото: скрин видео
Изменить размер текста:

Молодая влюбленная пара решила заняться сексом прямо во дворе многоэтажки. Видео заснял случайный прохожий. Судя по всему, «горячая» парочка не смогла дойти до квартиры и занялась любовью прямо в кустах.

Романтической обстановке помешала местная пенсионерка. Разъяренную женщину так возмутило поведение влюбленных, что она решила их остановить. Судя по кадрам, сначала в ход пошли «бранные замечания». А потом в руках бдительной ставропольчанки появилась палка.

На видео видно, как истерично крича, пенсионерка избивает сначала молодого Ромео, а потом достается и его возлюбленной.

Отхлыстав обнаженную часть тела девушки, женщина с «синдромом тетки», как ее назвали в комментариях горожане, победно покидает пару.

В Ставрополе пенсионерка избила парочку во время секса в кустах.

Нашлись и такие жители Ставрополья, которые восхитились бойкостью и суровостью женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Помню полуржавые ножницы»: история покалеченной «обрезанием» девушки из Дагестана

«КП-Северный Кавказ» поговорила с молодой женщиной, которая подверглась этой «операции» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24