«Карьера или любовь»: Денис Глушаков заявил об уходе из «Ахмата»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков покидает грозненский «Ахмат». Футболист провел в чеченском клубе один сезон, но по его окончании отказался продлевать контракт. Прощальные слова, обращенные к фанатам, он опубликовал в своем Instagram.

— Хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую Республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом — особенно после ударной работы на карантине — удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил — почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе — никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Пришла пора двигаться дальше! — написал Глушаков в соцсетях.

glushak8 Глушаков прощается с "Ахматом"

Отметим, что далеко не все фанаты поверили, что Денис решил переехать только по спортивным причинам. В прессе появилась информация о том, что у футболиста завязался роман с игроком женского футбольного ЦСКА.

— Карьера или любовь? Скажите, что для вас было важнее в момент принятия решения? — спрашивают фанаты под публикацией.

В пассии Глушакова записали 25-летнюю красавицу Ксению Коваленко. Футболистка выступает на позиции защитника и в опорной зоне. И может полностью разделить страсть Дениса к футболу.

kovalenko_ksenia11 Ксения Коваленко выступает за московский ЦСКА и сборную России

Несмотря на все домыслы, у игрока были и другие весомые причины покинуть Грозный. В прошедшем сезоне «Ахмат» не оправдал надежд руководства и даже не приблизился к еврокубковой зоне. Несмотря на крепкий состав, команда весь год занимала места в зоне вылета и опасной близости к ней. В результате розыгрыш РПЛ грозненцы закончили на «несчастливой» 13-й строчке, что никак не соответствует амбициям Глушакова.

Футболист стал свободным агентом и, вероятнее всего, присоединиться к одному из московских клубов. Среди главных претендентов называются «Динамо» и родной для Глушакова «Спартак».

В сезоне 2019-2020 33-летний хавбек провел за «Ахмат» 24 матча в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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