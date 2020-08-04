Земля просела прямо под колесами: в Дагестане грузовик с женщинами улетел в пропасть

В Дагестане грузовик улетел в пропасть из-за обвалившейся под колесами дороги. В ДТП пострадали три женщины, которых по доброте душевной водитель решил «подбросить до села». Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

— Авария произошла около 8:30 утра на 10 километре дороги «Кидеро — Бежта». 39-летний водитель «ЗИЛ-131» обещал подбросить пассажирок до села. Однако в результате проседания грунта дороги под колесами грузовика, машина опрокинулась в кювет, — сообщили в пресс-службе.

Кювет в горных районах Дагестана — это пойма протекающей рядом реки. Автомобиль сорвался в пропасть. Однако, по счастью, старый грузовичок выдержал удар. Водитель отделался ссадинами и ушибами. Меньше повезло трем женщинам.

mvd.dagestan Машина сорвалась в пропасть из-за просевшей под колесами дороги

— Две пассажирки, одна 1990 и другая 1989 года рождения получили тяжелые травмы, — сообщает источник «КП - Северный Кавказ» в медицинских кругах. Их планируется доставить вертолетом в Республиканский ортопедо-травматологический центр Махачкалы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Собран материал для принятия процессуального решения.