2020-08-04T22:12:35+03:00
Происшествия

Земля просела прямо под колесами: в Дагестане грузовик с женщинами улетел в пропасть

Добродушный водитель обещал подбросить пассажирок до села
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото с места аварии. Источник: ГУ МВД по Республике ДагестанФото с места аварии. Источник: ГУ МВД по Республике Дагестан
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В Дагестане грузовик улетел в пропасть из-за обвалившейся под колесами дороги. В ДТП пострадали три женщины, которых по доброте душевной водитель решил «подбросить до села». Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

— Авария произошла около 8:30 утра на 10 километре дороги «Кидеро — Бежта». 39-летний водитель «ЗИЛ-131» обещал подбросить пассажирок до села. Однако в результате проседания грунта дороги под колесами грузовика, машина опрокинулась в кювет, — сообщили в пресс-службе.

Кювет в горных районах Дагестана — это пойма протекающей рядом реки. Автомобиль сорвался в пропасть. Однако, по счастью, старый грузовичок выдержал удар. Водитель отделался ссадинами и ушибами. Меньше повезло трем женщинам.

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Машина сорвалась в пропасть из-за просевшей под колесами дороги
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— Две пассажирки, одна 1990 и другая 1989 года рождения получили тяжелые травмы, — сообщает источник «КП - Северный Кавказ» в медицинских кругах. Их планируется доставить вертолетом в Республиканский ортопедо-травматологический центр Махачкалы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Собран материал для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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