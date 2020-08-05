«Несчастливы вместе»: почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи

На Ставрополье раскрыли статистику по бракам. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата. Согласно статистике, в 2019 году в Ставропольском крае свадьбу сыграли 15,6 тысяч раз.

Бла-бла Ленд: ставропольские пары на самоизоляции договорились лишь о разводе 00:00 00:00

На тысячу людей приходится пять-шесть человек, которые вступают в брак. Первые показатели 2020 года немного ухудшили статистику.

Так, с января по апрель на Ставрополье создали 3404 семьи, что 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Во многом это связано с пандемией.

Почему оказавшись наедине супруги решили идти по жизни врозь? Означает ли это, что мы не знали тех, с кем жили или попросту на многое закрывали глаза? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» давала психолог Елена Шматова.

Перед тем, как начать беседу эксперт провела в соцсети опрос: «Из-за чего чаще всего разводятся ставропольские пары». И вот ТОП-5 причин:

- финансовые трудности;

- отсутствие детей в браке;

- завышенные требования к супругу (супруге);

- не было доверия к мужу (жене), а пандемия просто это подтвердила;

- сильная увлеченность одного из супругов в каком деле.

Во время самоизоляции семьи стали больше времени проводить вместе.

К сожалению, у многих такие тесные отношения привели к разводу. Причин может быть несколько:

- Например, нераспределенные домашние обязанности, и во время самоизоляции это усугубилось. У кого-то была удаленная работа, дети. Стало меньше пространства для себя. Это тоже такой источник для конфликта. То есть, то что раньше игнорировалось, не замечалось, списывалось на усталость или на высокий ритм жизни, сейчас стало очевидным. Увы, глаза на это, как раньше не закроешь. Люди пришли к печальному выводу, что нужно завершить отношения, - объясняет Елена Шматова.

На тысячу людей приходится пять-шесть человек, которые вступают в брак. Первые показатели 2020 года немного ухудшили статистикуФото: Архив "КП"

Психолог приводит пример из семейной жизни, где отец до пандемии часто находился в долгих командировках. Его воспринимали в семье, как «человек-праздник». Когда, отец приезжал, все радовались щедрым подаркам, коротким встречам и достойной зарплате.

- А потом, оказывается, когда все вместе, «праздник» не постоянный. Так, у папы одни требования, а вся семья уже привыкла жить по другим правилам. Возникает конфликт интересов. Получается, был привычный уклад, он поменялся, а кто-то оказался не гибким, был не готов поменять свое поведение. Это одна часть конфликта. Есть и другая, это может быть обострившееся насилие в семье. Насилию подвергаются не только женщины, но и мужчины. Но, как показывает статистика, таких случаев мало.

- Возможно в сумасшедшем ритме жизни мы настолько запутались, что забыли о том, «что я люблю, а что не люблю». А тут появилось время подумать над тем, чего я хочу от жизни и что мне нравится. После этого могут возникнуть претензии к супругу/супруге, мол, вообще-то он (она_ меня не устраивают и вовсе.

По статистике, большинство разводов пришлись на пары, которые прожили вместе 5-9 лет. И этому тоже есть причины, по мнению, психолога:

Конфликт также появлялся из-за того, что женщине приходилось и работать на" удаленке", и с ребенком делать уроки и готовитьФото: Анастасия ОСИПОВА

По статистике современный брак длится от 7 до 10 лет. Это данность, можно на него смотреть по-разному. Можно это связано с семейным кризисом, когда в паре есть ребенок. Например, малыш ходит в детсад или уже в школу, потребности в родителях стало меньше. И если за эти годы супруги стали в статусе «мамы и папы», а как супруги не контактируют друг с другом, то получается меньше точек соприкосновения. Это тоже может привести к статистике разводов в 7-9 годам семейной жизни, - считает Елена.

- Четкое распределение обязанностей. Ведь конфликт также появлялся из-за того, что женщине приходилось и работать на" удаленке", и с ребенком делать уроки и готовить обеды на всю семью. Многим на самоизоляции не хватало личного пространства. Совет: пусть, например, человек закроется один на кухне на час. Это поможет сгладить конфликт.

По мнению психолога, многие браки рушатся по причине того, что кто-то из партнеров надеется изменить пару:

- Характер человека в браке может стать хуже, чем был до. Поэтому не надо идеализировать, что я спасу его своей любовью и он станет лучше. Нет, этого не будет. Желательно вступать в брак, будучи независимым, иметь образование, постоянную работу, чтобы каждый мог опираться на себя. И чтобы партнер был для отношений, а не для того, чтобы улучшить свое финансовое положение или распределить обязанности в быту, - считает психолог Елена Шматова.

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