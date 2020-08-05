Продал «Приору» ради карьеры: люкс-автопарк чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

Бриллиантом в коллекции Нурмагомедова стал подарок земляка-миллиардера Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хабиб Нурмагомедов — не просто самый популярный русский спортсмен в стране и за рубежом. На Кавказе он — своеобразная икона стиля. Молодые люди ломают уши «под Хабиба», носят папахи, как его символ, а спортодежда с логотипом команды дагестанца «Eagles MMA» ценится втройне. «Комсомолка» решила рассказать, какие авто выбирал легендарный дагестанец, а также забавные истории, связанные с ними.

В юношеские годы у Нурмагомедова буквально не было времени — отец ранним утром гнал на тренировки, которые продолжались до вечера. Даже инициативу с ночной подработкой в ночном клубе легендарный тренер обрубил на корню.

— Зачем тебе деньги? Все, что тебе нужно — вода и проезд. Не работай, а тренируйся, — заявил Абдулманап Магомедович и направил сына тренироваться ещё больше и упорнее.

Первые «кровные» у молодого Нурмагомедова появились после первых побед в 18-20 лет. Однако о машине Хабиб даже и помыслить не мог — все средства в семью и в дело. И только когда будущий чемпион начал выступать в UFC и зарабатывать более существенные деньги, он задумался о получении прав.

Первая машина — «Лада Приора» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2014 году Нурмагомедов-младший закончил курсы и получил в подарок...классическую кавказскую машину. Да-да, это была «Лада Приора». Вот только пробыла она с ним очень недолго. Поездки в США на турниры были дорогим удовольствием, а получал боец по американским меркам совсем немного. Поэтому, чтобы попасть на очередной турнир, дагестанец продал авто.

Вторым автомобилем Нурмагомедова стал поддержанный Mercedes-Benz S300 W140. Не самая презентабельная, но надежная машина, которую спортсмен тоже вскоре продал. Но в этом случае повод был куда более приятным — в его автопарке появился первый по-настоящему серьезный зверь.

Mercedes-AMG GT S после аварии Фото: СОЦСЕТИ

В 2016 году перспективного бойца заметил дагестанский миллиардер Зиявудин Магомедов. Он решил оказать земляку посильную помощь: создал в партнерстве с ним клуб «Eagles MMA», ставший сегодня одним из самых успешных в UFC. А также одарил самого спортсмена. Подарок был воистину королевским: за Mercedes-AMG GT S миллиардеру пришлось выложить порядка 12 миллионов рублей. Четырехлитровый V-образный двигатель разгонял авто до сотни меньше, чем за 4 секунды.

Бешеный зверь Нурмагомедова, к несчастью, был совершенно бесполезен на дорогах горного Дагестана, где родился боец. Автомобиль люкс-класса постигла незавидная судьба — он был разбит о столб в одном из сел республики. Кто в этот момент находился за рулем: Хабиб или один из его друзей — неизвестно.

Черную BMW 6 серии Хабиб купил после завоевания чемпионского пояса UFC Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Карьера Нурмагомедова шла в гору, несмотря на травмы. Дагестанец был близок к титульному бою, и пропорционально известности росли и его гонорары. Поэтому после аварии боец смог позволить себе шикарный BMW 6 серии. Конечно, машина была куда скромнее даренной — её цена варьировалась в районе 5 миллионов. Но все-таки подчеркивала состоятельность Хабиба.

Следующей вехой в карьере блистательного дагестанца стало завоевание чемпионского пояса в бою с Элом Яквинтой. А следом самая громкая победа — в пределах октагона был повержен ненавистный Конор Макгрегор. Блестящие выступления дагестанца позволили ему получить ещё один автомобиль из рук дарителей. При чем подарок был преподнесен лично Рамзаном Кадыровым. Mercedes-Benz S-Class обошелся примерно в 7,5 миллионов рублей. И стал новым бриллиантом коллекции бойца.

Mercedes-Benz S-Class чемпиону подарил Рамзан Кадыров. Фото: страничка главы Чечни в Instagram

Забавный факт — в Дагестане за викторию над Конором бойца тоже одарили. Однако в качестве презента была преподнесена «Лада Веста». Садился ли Хабиб за руль этой машины — неизвестно. Как и дальнейшая её судьба.

А вот сам спортсмен понимал — если живешь в небольшом горном селе Сильди, то тебе обязательно нужен крутой внедорожник. Нурмагомедов оказался приверженцем классики. Вместо того, чтобы козырять «Гелендвагеном», он выбрал легендарную Toyota Land Cruiser 200. 309 лошадиных сил под капотом, полный привод и никаких лишних понтов — вот выбор дагестанского чемпиона. Именно на этом автомобиле Хабиб рассекает по Дагестану и по сей день.

Самой удобной машиной Нурмагомедова, на которой он с удовольствием может рассекать по горным дорогам Дагестана, стала Toyota Land Cruiser 200 Фото: СОЦСЕТИ

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Хабиб завершает карьеру: Нурмагомедов вызвал соперника на последний бой

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершает карьеру. Спортсмен планирует провести лишь два боя. Спортсмен назвал соперников: это Джастин Гэтжи и Жорж Сен-Пьер (подробности).