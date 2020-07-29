2020-07-29T16:27:01+03:00
Спорт

Хабиб завершает карьеру: Нурмагомедов вызвал соперника на последний бой

Дагестанец может уйти из спорта уже в апреле 2021 года
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб признался, что с детства мечтал встретиться в октагоне с живой легендой MMA Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиХабиб признался, что с детства мечтал встретиться в октагоне с живой легендой MMA Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершает карьеру. Спортсмен планирует провести лишь два боя. Спортсмен назвал соперников: это Джастин Гэтжи и Жорж Сен-Пьер.

Бой с Гэтжи на UFC Fight Island в Абу-Даби анонсировал в своем Instagram известный спортивный комментатор Джо Роган. Под его публикацией появился и комментарий чемпиона, поделившегося дальнейшими планами.

В октябре — Гэтжи. В апреле — Сень-Пьер, — написал Хабиб.

joeroganjoerogan
Анонс боя Хабиб Гэтжи в Instagram Джо Рогана
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Тем самым боец подтвердил главное опасение фанатов. Дагестанец явно собирается завершать карьеру. Для того, чтобы исполнить мечту своего покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова, лучшему легковесу UFC нужно продлить победную серию до 30 боев. Сейчас на его счету 28. Кроме того, дагестанец всегда мечтал в своем последнем бою встретиться именно с Сен-Пьером.

В беседах с «КП - Северный Кавказ» Абдулманап Магомедович множество раз замечал — сын близок к завершению карьеры. И как только он почувствует, что его физические кондиции не позволяют легко побеждать — оставит спорт. Кроме того, легендарный тренер мечтал, что последний бой сын проведет на Родине. Лучшего всего — на огромном стадионе в Москве.

39-летний Сен-Пьер — кумир юности Нурмагомедова. Именно смотря на его выступления дагестанец решил во что бы то ни стало попасть в UFC. В автобиографии Хабиб отмечал, что встреча с канадцем станет венцом его карьеры и главным подарком себе. После боя с Жоржем он будет окончательно уверен — мечта исполнилась, и юный боец из далекого Дагестана смог достать до звезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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