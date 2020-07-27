Смерть отца пережить в зале. Продолжит ли Хабиб побеждать после потери Абдулманапа Нурмагомедова

Что происходит с человеком, когда он одновременно теряет отца, лучшего друга, ближайшего единомышленника и самого родного человека на земле? Со страшным ответом пришлось столкнуться чемпиону UFC, самому популярному россиянину в Instagram и за рубежом Хабибу Нурмагомедову.

— Тебя будет не хватать, Отец. Ты был и отцом, и другом, и братом, и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею. Надеюсь ты был доволен мною, — коротко, просто, но емко написал чемпион в Instagram после 20 дней молчания.

На повестке остался лишь один вопрос. Сможет ли Нурмагомедов продолжить побеждать?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

Для экспертов и читателей «КП - Северный Кавказ» не секрет — отец готовил Хабиба к каждому бою. И это не только тренировочный процесс — за упражнения в зале и работу над борьбой больше следил тренер Хавьер Мендес. Но вот разбор тактики на бой, выявление слабых мест соперника, самосовершенствование — всем этим кропотливо занимался Абдулманап.

Дома, за обеденным столом, отец и сын обсуждали, как свалить Конора Макгрегора: показать во втором раунде неожиданную и мощную работу в стойке, ошеломить готовностью дать отпор, чтобы лишить ирландца главного — уверенности в том, что он сильнее в своем лучшем компоненте. Сломить дух. И добить в борьбе, вероятнее всего болевым. Так и вышло.

После смерти Абдулманапа вопрос повис в воздухе: а сможет ли Нурмагомедов продолжить победную серию без отца? Сможет ли он воплотить его мечту и уйти на покой непобежденным с серией из 30 побед без поражений, уступив дорогу следующему блестящему ученику легендарного тренера — Магомеду Махачеву.

Отец был главным тактиком ХабибаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Сейчас очень сложно сказать, что будет дальше. Насколько конкретно Абдулманап влиял непосредственно на его выступления и возможно ли его заменить, — высказался тренер спортсмена Хавьер Мендес. — . Каждый раз, когда мы обсуждали соперников или тактику на бой, он отвечал, что они уже обсуждали план. Часто получалось, что отец уже говорил ему те вещи, которые хотел донести я.

Кроме того, что Мендес работает с Хабибом уже шесть лет, он — по-настоящему топ-тренер. Помимо Нурмагомедова он тренирует другого чемпиона UFC — Даниэля Кормье, поэтому класса ему действительно не занимать. Но даже лучший наставник не сможет заменить отца. С другой стороны, серьезных недочетов в тактическом плане дагестанец точно избежит.

Абдулманап был главным творцом успехов сына. Он научил Хабиба всему, что зналФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«УМЕРЕТЬ, НО ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО ОТЦА»

После 20 дней тишины стали появляться новости о дальнейшей карьере Хабиба. Заканчивать со смешанными единоборствами, очевидно, дагестанец не станет. Бросать дело жизни после смерти отца — явно не тот поступок, которого можно ожидать от гордого горца. Наоборот. Нурмагомедов умрет, но продолжит его дело. И отдаст все силы, чтобы исполнить его мечту о 30 победах.

— У отца было очень много планов. Дел, которыми он занимался. В том числе развитие молодежных академий смешанных единоборств в Дагестане. Я считаю своим долгом довести их до конца. Я продолжу его дело, — заявил Хабиб на встрече с руководством Дагестана, обсуждая строительство спортивного комплекса в поселке Дубки и Центра спортивной подготовки по единоборствам в Сильди — родном селе чемпиона.

aliabdelaziz000 Хабиб заглушает боль тренировками в зале

ПЕРЕЖИТЬ БОЛЬ В ЗАЛЕ

В шоке от потери, Хабиб даже пытался отказаться от боя с американцем. Однако, придя в себя, боец решил сражаться, во что бы то ни стало.

Подтверждая самый серьезный настрой бойца, его менеджер Али Абдель-Азиз опубликовал фотографии тренировочного процесса. После трагедии и всех необходимых церемоний Хабиб полностью ушел в тренировки. Ушел, заглушая страшную боль. И на следующий бой он выйдет подготовленным, как никогда: ещё в феврале он начал работать, чтобы придти в форму к отмененному из-за пандемии бою с Фергюсоном. А летом начал готовиться к поединку с Джастином Гэтжи, который должен был пройти в сентябре.

Глава UFC Дэйна Уайт недавно намекнул, что Нурмагомедов решил не затягивать — уже в октябре он снова выйдет в октагон. Можно быть уверенным, что боец не перегорит — слишком велика мотивация. Выйти и биться за отца. В его память. Можно быть уверенным — победа над Гэтжи будет посвящена Абдулманапу Магомедовичу.

«Комсомолка» верит, что дагестанский чемпион сможет вернуться, несмотря ни на что. Потому что гордый горец не гнется от боли. Он становится ещё сильнее.

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