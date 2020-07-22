Пока не готов: Хабиб предложил Гэтжи драться с Конором вместо себя

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил своему сопернику Джастину Гэтжи сразиться с Конором Макгрегором вместо себя. Дагестанец пока не готов выходить в октагон. Спортсмен все ещё не может оправится после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

— Нет. Я передал Гэтжи предложение Хабиба в его отсутствие сразиться с Конором Макгрегором и он отказался, — заявил Али Абдель-Азиз, являющийся агентом и Хабиба и Гэтжи. — Моим клиентам безынтересна подобная встреча. Конор будет заменой. Пусть держит себя в форме и ждет. Может, ему перепадет немного денег.

Абдель-Азиз уверен, что ирландцу стоит вновь доказать свою компетентность на самом высоком уровне и одержать громкую победу.

— Нейт Диас, Хорхе Максвидаль, — вот его уровень сейчас. Если не хочет ждать, пусть сразиться с ними. Тогда Джастин подумает. Ну а если Конор хочет сразиться с Хабибом, то пусть выйдет против Ислама Махачева. В случае победы чемпион обещал дать ему реванш, — заявил Абдель-Азиз.

Напомним, что Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов выйдет в октагон до конца года, однако его товарищи не слишком в этом уверены. Окружение знает, что потеря отца, тренера и самого близкого человека стала страшным ударом для дагестанского чемпиона. И когда Хабиб сможет оправиться — неизвестно.

Пока с уверенностью можно сказать о том, что чемпион должен продолжить выступления — в память об отце и его мечте о серии из 30 поединков без поражений. Напомним, что на данный момент дагестанский чемпион одержал 28 побед в 28 встречах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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