Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов

Отец и тренер дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался в московской больнице. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Разман Кадыров.

— Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! — написал политик в соцсетях.

Друг семьи назвал причину смерти Абдулманапа Нурмагомедова 00:00 00:00

Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало кровоизлияние в мозг. Легендарный тренер скончался от второго инсульта. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил известный спортивный комментатор Рамзан Рабаданов.

Абдулманап Нурмагомедов сделал из Хабиба чемпиона. Отец начал тренировать Хабиба в два года, а в восемь заставил его драться с медведем

Трагедии предшествовала долгая болезнь. Легендарный тренер заболел коронавирусом в середине апреля. К несчастью, он не сразу обратился за помощью врачей, списывая недомогание на ОРЗ.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

После госпитализации отец Хабиба продолжал заниматься спортом в палате и наотрез отказывался сдавать тест на COVID-19. Легендарный тренер, воспитавший несколько поколений чемпионов, верил в силу спорта. Но в этот раз она его подвела — после небольшого улучшения, состояние Нрумагомедова-старшего резко ухудшилось.

Хабиб понял, что отцу нужна высококвалифицированная помощь и организовал для него частный джет в Москву. 3 мая Абдулманапа Магомедовича перевезли в столицу и сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. А уже 4 числа у него случился инсульт.

Абдулманап Магомедович — величайший тренер. Его воспитанники выигрывали мировые первенства по самбо, борьбе, MMA и другим видам единоборствФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Отец сейчас находится в больнице, у него состояние очень тяжёлое, — рассказывал подписчикам Хабиб Нурмагомедов. — Этот вирус ему дал [осложнения] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново делали операцию. Так что у него сейчас тяжёлое положение, очень тяжёлое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам.

После операции Нурмагомедова-старшего ввели в искусственную кому. Появлялись сведения, что легендарного наставника поражено более 75% альвиол и дышать самостоятельно он не может. Поэтому пациента поключили к аппарату ЭКМО, искусственно орошавшему легкие кислородом. Медики надеялись на постепенное улучшение состояния. Но, к несчастью, выкарабкаться Абдулманап Нурмагомедович не смог.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам»: Хабиб рассказал о состоянии отца после операции на сердце

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил: его отец находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам дагестанского спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов перенёс сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, она была связана с перенесённым инсультом, о котором ранее писала «КП - Северный Кавказ» (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал запреты врачей

Переживший инсульт и впавший в кому отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал предписания врачей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили источники из числа знакомых семьи (подробности).

ИНТЕРВЬЮ АБДУЛМАНАПА НУРМАГОМЕДОВА — «КП»

Как стать новым Хабибом: путь от гуся до Макгрегора

В Дагестане тысячи молодых людей хотят повторить успех своего земляка. «Комсомолка» узнала у отца и тренера Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова, как он воспитал чемпиона, и как пойти по стопам чемпиона (подробности).