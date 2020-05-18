«Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам»: Хабиб рассказал о состоянии отца после операции на сердце

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил: его отец находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам дагестанского спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов перенёс сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, она была связана с перенесённым инсультом, о котором ранее писала «КП - Северный Кавказ».

— Отец сейчас находится в больнице, у него состояние очень тяжёлое. Этот вирус ему дал [осложнения] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново делали операцию. Так что у него сейчас тяжёлое положение, очень тяжёлое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Большое спасибо всем, кто пишет, поддерживает, кто всевышнего просит за него. Пусть Аллах нам всем поможет, — сказал Нурмагомедов в своём видеообращении, опубликованном в Instagram.

"Он перенес операцию на сердце": Хабиб рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, что по информации источников «КП - Северный Кавказ», отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов 3 мая перенёс инсульт на фоне коронавируса. Врачам пришлось делать срочное шунтирование. После чего семь дней он находился в коме.

Сейчас Нурмагомедов-старший пришёл в себя, но его состояние всё равно остаётся крайне тяжёлым. Из-за поражения 75% лёгких Абдулманапа Магомедовича пришлось подключить к ИВЛ. В его палате постоянно дежурят врачи. Борьба за жизнь легендарного тренера продолжается.

Абдулманап Нурмагомедов лежит в реанимации на ИВЛ, у него поражено 75% легкихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, чемпион UFC воспользовался возможностью обратиться к дагестанцам. Он ещё раз повторил, что коронавирусная инфекция, опасность которой, к несчастью, жители республики сильно недооценивали, смертельно опасна. Поэтому, несмотря на надвигающийся праздник Ураза-Байрам, всем необходимо оставаться дома и беречь своих стариков.

— Когда только это всё начиналось, никто не верил. Люди не верили. Люди придумывают, что кому-то это выгодно или ещё что-то. Я не знаю, кому это может быть выгодно. Все болеют: уборщик ты или президент — без разницы. Мы можем победить болезнь только объединившись. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей! У нас будет Ураза-Байрам. Мы привыкли ходить в гости, на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста! У меня лично больше 20 человек из близких родственников лежало [с коронавирусом]. Очень много знакомых умерло, родителей моих знакомых. Пожалейте своих стариков! — сказал Нурмагомедов.

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