2020-05-18T23:10:47+03:00
Спорт

«Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам»: Хабиб рассказал о состоянии отца после операции на сердце

Чемпион объяснил, что осложнения связаны с операцией, которую Абдулманапу Нурмагомедову сделали год назад [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Хабиб рассказал о состоянии отцаХабиб рассказал о состоянии отцаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил: его отец находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам дагестанского спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов перенёс сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, она была связана с перенесённым инсультом, о котором ранее писала «КП - Северный Кавказ».

— Отец сейчас находится в больнице, у него состояние очень тяжёлое. Этот вирус ему дал [осложнения] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново делали операцию. Так что у него сейчас тяжёлое положение, очень тяжёлое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Большое спасибо всем, кто пишет, поддерживает, кто всевышнего просит за него. Пусть Аллах нам всем поможет, — сказал Нурмагомедов в своём видеообращении, опубликованном в Instagram.

"Он перенес операцию на сердце": Хабиб рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, что по информации источников «КП - Северный Кавказ», отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов 3 мая перенёс инсульт на фоне коронавируса. Врачам пришлось делать срочное шунтирование. После чего семь дней он находился в коме.

Сейчас Нурмагомедов-старший пришёл в себя, но его состояние всё равно остаётся крайне тяжёлым. Из-за поражения 75% лёгких Абдулманапа Магомедовича пришлось подключить к ИВЛ. В его палате постоянно дежурят врачи. Борьба за жизнь легендарного тренера продолжается.

Абдулманап Нурмагомедов лежит в реанимации на ИВЛ, у него поражено 75% легких Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Абдулманап Нурмагомедов лежит в реанимации на ИВЛ, у него поражено 75% легкихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, чемпион UFC воспользовался возможностью обратиться к дагестанцам. Он ещё раз повторил, что коронавирусная инфекция, опасность которой, к несчастью, жители республики сильно недооценивали, смертельно опасна. Поэтому, несмотря на надвигающийся праздник Ураза-Байрам, всем необходимо оставаться дома и беречь своих стариков.

— Когда только это всё начиналось, никто не верил. Люди не верили. Люди придумывают, что кому-то это выгодно или ещё что-то. Я не знаю, кому это может быть выгодно. Все болеют: уборщик ты или президент — без разницы. Мы можем победить болезнь только объединившись. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей! У нас будет Ураза-Байрам. Мы привыкли ходить в гости, на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста! У меня лично больше 20 человек из близких родственников лежало [с коронавирусом]. Очень много знакомых умерло, родителей моих знакомых. Пожалейте своих стариков! — сказал Нурмагомедов.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Сам уже не дышит: отца Хабиба Нурмагомедова подключили к ИВЛ

Легендарный тренер и отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов остаётся в крайне тяжёлом состоянии на ИВЛ. После выхода из комы врачи выяснили, что у Абдулманапа Магомедовича поражено 75% лёгких. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили источники, близкие к семье известного спортсмена (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал запреты врачей

Переживший инсульт и впавший в кому отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал предписания врачей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили источники из числа знакомых семьи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«20 родственников лежали в реанимации, многие умерли»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о коронавирусе в Дагестане
Столетняя ессентучанка пригласила в гости главу курорта
На Ставрополье бесплатно раздадут маски чиновникам и казакам
На Ставрополье медики районной больницы получили выплаты
На Ставрополье жители курорта ощутили землетрясение
На Ставрополье внедряют интеллектуальную диагностику лёгких
На Ставрополье пожаловавшиеся на невыплату надбавок медики, получили деньги
На Ставрополье в курортном парке снесли незаконный магазин
На Ставрополье открыли антикоррупционную горячую линию
Путин назвал причину тяжёлой ситуации с коронавирусом в Дагестане
На Ставрополье поймали пьяного водителя легковушки
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах»
На Ставрополье на борьбу с градом выделили 50 миллионов рублей
На Ставрополье готовы вызвать искусственный дождь
На Ставрополье от коронавируса выздоровели еще 14 человек
Появились снимки упавшего на многоэтажку строительного крана в Ставрополе
На Ставрополье работники скорой помощи сообщили о невыплате надбавок
В Ставрополе осужден мужчина, «заминировавший» автовокзал и маршрутку
В Ставрополе начался масочный режим
В Ставрополе общественный транспорт работает в режиме повышенной готовности
В Ставрополе автокран упал на газовую трубу и задел лоджии многоэтажки