Сам уже не дышит: отца Хабиба Нурмагомедова подключили к ИВЛ

Легендарный тренер и отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов остаётся в крайне тяжёлом состоянии на ИВЛ. После выхода из комы врачи выяснили, что у Абдулманапа Магомедовича поражено 75% лёгких. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили источники, близкие к семье известного спортсмена.

По словам инсайдера, тяжёлые осложнения одно за другим наносили удары по здоровью тренера. Сначала, на фоне коронавируса, у него развилась пневмония. Нурмагомедов-старший, привыкший полагаться на своё здоровье, не стал заострять на ней внимание, что привело к плачевным последствиям. Сейчас у пациента поражено 75% лёгких, развивается отёк. Из-за серьёзных проблем с дыханием тренера подключили к аппарату ИВЛ.

Абдулманап Нурмагомедов — один из самых известных и титулованных тренеров по дзюдо и боевому самбоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, из-за оторвавшегося тромба 3 мая произошёл инсульт. Врачам пришлось делать срочное шунтирование, после чего Абдулманап Нурмагомедов провёл в коме семь дней. К счастью, ему удалось частично восстановиться. Но тренер до сих пор не говорит и почти не двигается. Врачи круглосуточно дежурят в его палате. Собеседник отметил, что по ночам на дежурство позволяют заступить одному из членов семьи Нурмагомедовых.

Напомним, в конце апреля стало известно, что тренер попал в больницу Махачкалы с пневмонией. Абдулманап Магомедович уверял журналистов, что чувствует себя лучше и идёт на поправку. Однако состояние пациента ухудшилось. Хабиб 2 мая организовал частный джет, на котором Нурмагомедова-старшего перевезли в Москву. Сейчас за жизнь легендарного тренера борются врачи одной из подмосковных больниц.

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