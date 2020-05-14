Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт и впал в кому из-за коронавируса

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находится в критическом состоянии из-за коронавируса. Известный тренер Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт и впал в кому. Об этом сообщают инсайдеры из числа знакомых семьи.

По последним данным, на фоне коронавируса у Нурмагомедова-старшего развилась двухсторонняя пневмония. Её осложнения и ошибки врачей привели к тромбозу и инсульту. Жизнь известнейшего тренера буквально повисла на волоске. В крайне тяжёлом состоянии Абдулманап Магомедович попал в реанимацию и впал в кому. К счастью, по информации инсайдеров, сейчас состояние тренера несколько стабилизировалось. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Тяжелейшая ситуация не оставила равнодушным даже самого циничного из соперников Хабиба. Узнав о болезни отца, Конор Макгрегор разместил в соцсетях пост с самыми тёплыми словами в адрес Нурмагомедова-старшего.

— Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек выковал больше мировых чемпионов во всех бойцовских дисциплинах, чем кто бы то ни было. Настоящий гений борьбы! Ужасно слышать такие новости. Молюсь за семью Нурмагомедовых в этот трудный момент, — пишет ирландец.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что отец Хабиба госпитализирован в больницу Махачкалы с коронавирусом. Он сам сообщил журналистам, что его состояние улучшается. Однако спустя несколько дней произошло резкое ухудшение. Тренера срочно доставили на лечение в одну из подмосковных клиник, где он находится до сих пор.

На данный момент Дагестан находится в пятёрке антилидеров по количеству заболевших коронавирусом среди всех регионов России. Коронавирус диагностирован у 2997 дагестанцев. За последние месяцы 26 человек скончались от COVID-19, 481 — от вирусной пневмонии.

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