2020-05-14T08:56:24+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 мая 2020: заражены больше 3 тысяч дагестанцев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 14 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 мая 2020: мы собрали для вас последние данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения и самые острые случаи — в материале «КП».

По информации на утро 14 мая, коронавирусом в Дагестане заражены 2 997 человек. За сутки болезнь диагностирована ещё у 109 жителей. Отметим, что за последнюю неделю среднесуточный прирост числа заражённых снизился с 150-200 пациентов до 100.

Положительные тенденции подчёркивает существенный рост числа выздоровлений. Уже 1107 человек спасены от COVID-19 и выписаны из больниц. За последние 24 часа эта цифра выросла ещё на 99 выздоровевших.

К сожалению, медленно растёт и число летальных исходов. За последние сутки ещё три человека скончались от COVID-19. Среди них оказался главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров. Общее число погибших — 26 человек.

Тем временем весь Дагестан переживает за судьбу другого известнейшего спортивного тренера. Отец и наставник Хабиба Нурмагомедова впал в кому из-за коронавируса. После ошибки дагестанских врачей, Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в Москву. По последним данным, его состояние несколько стабилизировалось после перенесённого инсульта. Однако он всё ещё находится в реанимации. Врачи продолжают борьбу за жизнь тренера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт и впал в кому из-за коронавируса

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в критическом состоянии из-за коронавируса. Известный тренер Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт и впал в кому. Об этом сообщают инсайдеры в кругу друзей семьи (подробности).

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье мужчина 6 лет незаконно получал пенсию по инвалидности
В Пятигорске многодетным семьям раздадут маски
На Ставрополье пара справила нужду во дворе церкви
На Пятигорск обрушился град
На Ставрополье коронавирусом заразились 1248 человек
На Ставрополье за сутки скончались двое пациентов с коронавирусом
Конор Макгрегор: «Молюсь за Абдулманапа Нурмагомедова. Он - гений борьбы»
Глава UFC: «Грустно слышать о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова»
Санатории Ставрополья летом смогут возобновить работу в «безопасном режиме»
Леса Ингушетии закрыли из-за работы силовиков
На Ставрополье волонтеры раздали свыше десятка тысяч медицинских масок
В Ставрополе выбрали нового ректора Аграрного университета
Банк УРАЛСИБ продлевает карты с истекшим сроком действия
На Ставрополье детские пособия можно оформить в онлайн-режиме
На Ставрополье ЕГЭ перенесли на неопределенный срок
На Ставрополье внедрят новую систему диагностики коронавируса
На Ставрополье постояльцев психоневрологического интерната перевезли в больницу
Минздрав Ставрополья выяснит причину смерти подростка в больнице
В Ставрополе рассказали, когда возобновят работу санатории
На Ставрополье раздали более 200 тысяч продуктовых наборов