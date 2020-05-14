Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 мая 2020: заражены больше 3 тысяч дагестанцев

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 мая 2020: мы собрали для вас последние данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения и самые острые случаи — в материале «КП».

По информации на утро 14 мая, коронавирусом в Дагестане заражены 2 997 человек. За сутки болезнь диагностирована ещё у 109 жителей. Отметим, что за последнюю неделю среднесуточный прирост числа заражённых снизился с 150-200 пациентов до 100.

Положительные тенденции подчёркивает существенный рост числа выздоровлений. Уже 1107 человек спасены от COVID-19 и выписаны из больниц. За последние 24 часа эта цифра выросла ещё на 99 выздоровевших.

К сожалению, медленно растёт и число летальных исходов. За последние сутки ещё три человека скончались от COVID-19. Среди них оказался главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров. Общее число погибших — 26 человек.

Тем временем весь Дагестан переживает за судьбу другого известнейшего спортивного тренера. Отец и наставник Хабиба Нурмагомедова впал в кому из-за коронавируса. После ошибки дагестанских врачей, Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в Москву. По последним данным, его состояние несколько стабилизировалось после перенесённого инсульта. Однако он всё ещё находится в реанимации. Врачи продолжают борьбу за жизнь тренера.

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