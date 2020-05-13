Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова впал в кому с пневмонией

57-летний отец Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап - впал в кому. Это связано с неправильным лечением в Дагестане. Спортсмены, которые близко общаются с Нурмагомедовыми, говорят, что глава семьи находятся в тяжелом состоянии.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что Абдулманап попал в одну из больниц Махачкалы с пневмонией. Уже 3 мая его перевезли на спецборте в Москву.

- Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа, - сказал российский спортсмен Ислам Махачев в прямом эфире в Instagram. - Он говорит, что в тяжелом состоянии сейчас, да. Мы с Абдулманапом созванивались, когда он в Дагестане еще был. Говорил, что все нормально. Но потом его забрали в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии.

Махачев - о состоянии отца Хабиба.Видео: соцсети

Некоторые СМИ сообщают, что Абдулманап впал в кому. Эту информацию подтвердил спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

- У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь, в Дагестане, лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают, - пишет "СЭ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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