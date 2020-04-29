2020-04-29T09:34:04+03:00
Спорт

«Больницы переполнены, врачей и лекарств не хватает»: Нурмагомедов раскритиковал дагестанцев за безответственность

Боец обратился к жителям республики
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам с критикой и просьбой оставаться домаХабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам с критикой и просьбой оставаться домаФото: REUTERS
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обвинил дагестанцев в халатности, раскритиковал их недоверие к информации о пандемии коронавируса и обратился с просьбой беречь своих близких. Спортсмен считает, что именно из-за халатного отношения к нависшей угрозе республика вошла в пятёрку антилидеров по числу заболевших по стране.

— В этот священный месяц (Рамадан, — ред.) хотел бы обратиться ко всем дагестанцам. Всем, кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом. Многие до сих пор не верят в серьёзность этой ситуации. Наше халатное отношение к советам и просьбам врачей, вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни. Наше отношение каждодневно усугубляет и без того тяжёлое положение. И это привело к тому, что больницы сегодня переполнены, врачей и лекарств не хватает, а число больных только растёт, — написал чемпион UFC в Instagram.

Напомним, что Дагестан по количеству заболевших занимает пятое место в стране. Только Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Нижегородская область обходят республику. Количество заражённых уже перевалило за тысячу, число летальных исходов — также одно из самых высоких в РФ.

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— Поверьте мне! Болезнь действительно смертельно опасна. Мы уже чувствуем это на себе. Оставаясь дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы. Наша осторожность может спасти чьи-то жизни! Берегите близких, не выпускайте себя из дома без нужды, — написал боец.

Напомним, на выходных стало известно, что отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на коронавирус. Сейчас известный тренер чувствует себя лучше, серьёзных симптомов у него нет.

Из-за пандемии был отменён бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном за титул чемпиона в лёгком весе. Поединок должен был состояться 18 апреля, однако UFC пришлось отменить чемпионат. Боссы промоушена не смогли найти место проведения, да и сам Хабиб не смог выехать из России после закрытия границ. Дальнейшие планы спортсмена неизвестны, но, вероятнее всего, следующий бой будет проведён только после окончания пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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