«Я должен рисковать своей жизнью ради боя?»: Хабиб отказался от поединка с Фергюсоном

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене титульного боя с американцем Тони Фергюсоном. Боец не захотел нарушать законы и карантин. Более того, из-за коронавируса он не смог попасть в США. Подробности он сообщил на своей страничке в Instagram.

— Сижу дома на карантине, знакомлюсь с реакцией людей на ситуацию вокруг моего боя. Я немало удивлён: получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру? Я должен рисковать своей жизнью ради боя? — написал боец.

Нурмагомедов подчеркнул, что расстроен сложившейся ситуацией «точно не меньше поклонников». Однако пойти на такой шаг и отказаться от поединка его заставили обстоятельства.

— У меня, как и у всех других, было много планов, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит. Каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место, — откровенно пишет боец.

Тяжелейшая ситуация вокруг поединка сложилась во второй половине марта. Сначала стало известно, что провести турнир UFC 249 в Нью-Йорке невозможно из-за пандемии. Потом отпал и вариант с Лас-Вегасом. В результате бойцу сообщили, что с вероятностью в 99% бой состоится за пределами США. В то же время зал, в котором тренировался дагестанец и его команда, был закрыт из-за коронавируса.

UFC 249 планировалось перенести в Дубай, однако в ОАЭ ни самого чемпиона, ни его команду не впустили, поэтому Нурмагомедов вернулся в Россию. Однако и тут возникли сложности — правительство приняло решение закрыть границы. А чемпион до сих пор не знал, где должен состояться бой. Не зная куда лететь, он принял решение остаться в Дагестане.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк. Бойцы должны были оспорить право на чемпионский пояс в лёгком весе. На данный момент судьба турнира неизвестна, однако дагестанец заявлял, что глава промоушена Дэйна Уайт уже ищет Фергюсону нового соперника. Мероприятие, вероятнее всего, пройдёт в США.

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Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон в первый раз должны были встретиться еще в декабре 2015 года. Уже тогда они считались восходящими звездами легкого веса, и всем любителям ММА хотелось выяснить, кто же из них сильнее. Первая попытка встречи сорвалась из-за сломанного ребра Нурмагомедова, после которого он долго и очень тяжело возвращался в большой спорт (подробности).