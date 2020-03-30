«Тони ищут нового соперника»: бой Хабиб — Фергюсон сорвался из-за коронавируса

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон не состоится: дагестанский боец не смог вовремя покинуть Россию и теперь UFC ищет американцу нового соперника. Об этом Хабиб сообщил во время прямого эфира в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

— Когда началось всё это, в начале марта я тренировался в зале AKA в Америке, тренировался там около 10 дней по своей программе, — объясняет Нурмагомедов. — И где-то за месяц до боя, 18 или 19 числа, нам окончательно заявили, что бой не может пройти в США, и 99%, что он состоится в Абу-Даби. Когда мы прилетели туда, оказалось, что ни один иностранный гражданин не может пересечь границу. Нас просто не впустили и мы вынуждены были улететь в Россию.

Решение покинуть США оказалось роковым. Президент UFC Дэйна Уайт был уверен, что ему придётся проводить турнир за границей Америки, но со временем понял: из-за пандемии нигде не будут рады мероприятию, даже если провести его без зрителей. Более того, многие страны закрыли границы и прибавилась вторая головная боль — трудности с перебросом бойцов к месту проведения.

Хабиб о ситуации и причинах отмены боя с Тони Фергюсоном.

Дэйна Уайт боролся за бой Нурмагомедов — Фергюсон до последнего, ведь многомиллионные сделки за права на трансляцию уже заключены. Но, в конце-концов, понял, что идеальным будет решение договориться с руководством одного из штатов и организовать мероприятие, которое соберёт не более 50-ти человек, как того и требует закон.

— Я оказался здесь [в Дагестане] в ситуации, когда я не могу ни выйти, ни выехать, — объясняет Хабиб фанатам. — Я уже не могу ни выехать, ни попасть в Америку, где хотят провести бой. Сейчас идёт речь о том, что они будут проводить турнир в любом случае, даже без меня. Тони ищут нового соперника, а я продолжаю тренироваться, не зная зачем.

Напомним, что изначально турнир UFC 249, титульным поединком которого должен был стать бой Хабиб — Фергюсон, должен был пройти в Нью-Йорке. Однако после введения ограничений промоушен решил перенести мероприятие в Лас-Вегас, где снова потерпел неудачу: Атлетическая комиссия штата запретила бои до окончания пандемии. После этого и появилась идея провести бой в Дубаи.

Напомним, что поединок Тони и Хабиба по праву считается «проклятым» — его пытались организовать пять раз. Четыре из них бой срывался из-за недомогания и травм спортсменов, пятая, последняя попытка может быть похоронена пандемией коронавируса.

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