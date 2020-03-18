Нурмагомедов рассказал, когда и как состоится перенесённый бой с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, когда и как состоится его бой с Тони Фергюсоном. Дагестанец отметил, что он полностью согласен с руководством UFC в том, что пандемия коронавируса — не повод лишать людей зрелища. Поэтому перенесённый поединок состоится 18 апреля.

— Да, бой, вероятнее всего, пройдёт без зрителей из-за ограничений. Но ведь нам не нужно много людей, чтобы провести его. Хватит 100 человек, которые обеспечат проведение турнира, платные трансляции. Чтобы, находясь на карантине, люди смогли спокойно посмотреть наш бой. Нас просто нужно закрыть в арене и мы выясним, кто больше достоин звания чемпиона. Мне по-душе политика UFC в этом вопросе: когда большинство спортивных соревнований закрываются, они говорят, что не хотят ничего останавливать, — заявил Нурмагомедов во время онлайн-конференции.

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Несмотря на это, бой всё же пришлось перенести. По плану, турнир UFC 249 должен был состояться в Бруклине, Нью-Йорк. Но из-за коронавируса в городе запретили массовые мероприятия. После этого президент промоушена Дэйна Уайт выразил надежду, что бои удастся проводить в штаб-квартире UFC в Лас-Вегасе, но Атлетическая комиссия штата Невада отреагировала молниеносно, введя запрет за спортивные состязания.

Теперь, вероятнее всего, бой будет перенесён в Объединённые арабские эмираты. Например, в Дубай, где промоушен сможет заработать деньги и найти достойную арену для проведения. По словам Хабиба, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. но будет озвучено в ближайшее время.

Речи о переносе главного боя года на другую дату не идёт. Права на платные трансляции уже проданы, поэтому промоушен не пойдёт на такой шаг, невзирая на обстоятельства. Таким образом, UFC 249, центральным боем которого будет схватка Хабиб — Фергюсон, состоится 18 апреля.

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