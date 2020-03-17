«Пришлось отменить следующие мероприятия»: бой Нурмагомедов — Фергюсон перенесен

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон перенесён, три ближайших мероприятия UFC отменены. Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт. На данный момент точное место проведения боя неизвестно, однако, вероятнее всего, поединок пройдёт в ОАЭ.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в планы большинства спортивных организаций мира. Не могла она не коснуться и MMA. Даже самое яркое событие года — бой Хабиба и Фергюсона приходится переносить.

— Во-первых, нам пришлось отменить следующие мероприятия — UFC Fight Night 171 (Лондон, 21 марта), UFC on ESPN (Коламбус, 28 марта) и UFC Fight Night 142 (Портленд, 11 апреля). Как видите, турнира UFC 249, на котором должен состояться бой Хабиба и Тони, в этом списке нет, — заявил Дэйна Уайт в эфире SportsСenter. — Мы собираемся соблюдать все ограничения, введённые властями. Поэтому готовы провести его без зрителей, и даже, вероятно, не в США. Надеемся, что к апрелю ситуация прояснится.

Ситуацию ещё больше прояснил отец и тренер дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, велика вероятность, что бой перенесут в ОАЭ. Там UFC «легче заплатят», плюс при высокой температуре воздуха инфекция распространяется в разы хуже.

Тони Фергюсон отрабатывает борбу: тейкдаун и суплекс.

Тем временем, Хабиб и Фергюсон продолжают подкалывать друг друга в соцсетях. Американский боец нередко публикует видеозаписи своих тренировок. Под очередным опубликованным роликом дагестанский чемпион пошутил над одеждой соперника, заметив, что надевать на тренировки тяжёлый металлический пояс — банальный непрофессионализм. Однако само видео впечатляет: Тони использует для отработки приёмов ящик, для занятия фитнесом. На нём он демонстрирует блестящую технику тейкдауна и броска-суплекса.

Напомним, что на данный момент неизменной остаётся лишь дата проведения титульного поединка. Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля.

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