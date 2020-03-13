«Не знаю, что дальше будет»: Нурмагомедов прокомментировал перенос боя с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сообщения о возможной отмене или переносе боя с Тони Фергюсоном. По словам спортсмена, никакой эксклюзивной информацией на этот счёт он не обладает. И никаких гарантий, что поединок состоится, у него нет.

— Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала. Не знаю. У меня такая же информация как и у всех. Я продолжаю тренировки я готовлюсь. Что будет дальше никто не знает, — написал Хабиб в Instagram.

Тем временем фанатов смешанных единоборств постарался успокоить глава UFC Дэйна Уайт. Он заявил, что на данный момент существуют лишь планы переноса турниров. Так, UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Хабиб — Фергюсон могут перенести из Бруклина на специальную базу UFC в Лас-Вегасе.

— Мы вынуждены реагировать на сложившиеся беспрецедентные обстоятельства. Мы переносим многие наши мероприятия в наш центр в Лас-Вегасе. Также велика вероятность, что нам придётся пойти на крайние меры и провести его без зрителей. Все желающие могут сдать билеты и получить деньги обратно. Однако мы не отступим от плана и проведём его 18 апреля, — заявил Уайт.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон находится на грани срыва в пятый раз. Предыдущие четыре попытки оканчивались крахом из-за проблем со здоровьем спортсменов: дважды в лазарете оказывался дагестанец, дважды — американец. По этой причине сам Дэйна Уайт назвал поединок «проклятым».

Напомним, что пандемия коронавируса заставила руководство множества спортивных лиг приостановить розыгрыши трофеев. Паузу объявили в итальянской футбольной Серии А, английской футбольной Премьер-лиге АПЛ, Лиге Чемпионов по футболу, американской баскетбольной лиге НБА и так далее.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк. На кону — пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

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