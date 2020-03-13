«Идём на крайние меры»: президент UFC прокомментировал слухи об отмене боя Хабиб — Фергюсон

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал разлетевшиеся по сети слухи об отмене боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон из-за коронавируса. По словам функционера, промоушену придётся адаптироваться к «беспрецедентным обстоятельствам». Реакцией на мировую пандемию коронавируса, вероятно, станет проведение всех боёв при пустых трибунах, без зрителей.

— Это беспрецедентные обстоятельства, на которые мы вынуждены реагировать, считаться с ними. Мы идём на крайние меры — приходится переносить некоторые чемпионаты UFC из других городов в наш специализированный центр в Лас-Вегасе. Кроме того, велика вероятность, что нам придётся проводить их без зрителей. Но, в любом случае, бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится, как и было запланировано, на UFC 249 18 апреля, — заявил Дэйна Уайт.

Взбудоражившие поклонников смешанных единоборств слухи прокомментировал и менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Он также подчеркнул, что несмотря на отмену множества массовых мероприятий бой безусловно не будет перенесён.

Однако сам спортсмен далеко не так уверен. Хабиб заявил, что его сведения очень ограничены и будущее поединка ещё не определено.

— Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация как и у всех. Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше никто не знает, — написал спортсмен а Instagram.

Пандемия коронавируса заставила руководство ряда стран принять крайние меры. В Италии было остановлено футбольное первенство — Серия А, в Германии футболистам приходится играть без зрителей, в США прервали розыгрыш НБА. Кроме того, отменяются все серьёзные массовые мероприятия. Так, в штатах из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу.

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Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон могут отменить из-за коронавируса

Глава UFC Дэйна Уайт намекнул, что из-за пандемии коронавируса бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон может быть отменён, как и большая часть спортивных мероприятий. Об этом функционер написал в своём Instagram (подробности).

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