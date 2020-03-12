Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон могут отменить из-за коронавируса

Глава UFC Дэйна Уайт намекнул, что из-за пандемии коронавируса бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон может быть отменён, как и большая часть спортивных мероприятий. Об этом функционер написал в своём Instagram.

Официальных заявлений на эту тему Уайт пока не делал, но дал понять, что вероятность такого расклада существует. Глава UFC в Stories опубликовал мем с девушкой и парнем, лежащими вечером в постели. Девушка, традиционно, считает, что её избранник «Опять о своих бабах думает». Но молодой человек озабочен куда более серьёзной проблемой: «А что если из-за коронавируса сорвётся бой Хабиба и Тони?».

Она: «Наверное, о бабах думает». Он: «А что если из-за COVID-19 отменят бой Хабиба и Тони?»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Повод для действительно есть: в Европе из-за коронавируса приостановлен розыгрыш чемпионата Италии по футболу, в Германии матчи проходят перед пустыми трибунами, а в США сезон НБА остановлен после обнаружения коронавируса у игрока «Юта Джаз».

Более того, бой Хабиба и Тони назван «проклятым». Его так окрестил сам Дэйна Уайт, после четырёх сорвавшихся попыток организовать схватку. Дважды поединок срывался из-за недомогания и проблем Нурмагомедова, дважды травмы получал Тони Фергюсон.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон должен состояться 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк. На турнире UFC 249 спортсмены будут биться за право обладания поясом и титулом чемпиона в лёгком весе.

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