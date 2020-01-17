«Он получит то, о чём просил»: президент UFC анонсировл реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Реванш Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов состоится! Президент UFC Дана Уайт сообщил, что он намерен дать ирландцу то, о чём он просит вот уже больше года — шанс реабилитироваться перед фанатами и провести бой с дагестанским чемпионом UFC.

О готовящемся бое Уайт заявил в беседе с журналистами перед боем Макгрегор — Серроне. Конечно, ради реванша Конору необходимо одержать победу. Таким образом он станет первым претендентом на пояс и бой с чемпионом.

— Победа в этом поединке будет грандиозным событием, которое поставит бойца в ряд претендентов на титульный бой, на пояс чемпиона. Она невероятно важна для Конора Макгрегора. В этом случае я дам ему то, о чём он просил. До скрипа зубов умолял о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. И, думаю, больше не стоит оставлять это в секрете — если он победит в субботу, то его ждёт долгожданный бой, который поставит рекорд по продажам прав на трансляции в истории UFC. Это будет лучший бой в истории, — заявил Дана Уайт.

Конор бросил пить и все силы тратит на подготовку к бою с Серроне — проиграв, он окончательно потеряет статус сильного бойцаФото: EAST NEWS

Надо заметить, что ирландец действительно настроен крайне серьёзно. Ради шанса встретиться с Нурмагомедовым он готовился к поединку, как в последний раз. Конор бросил пить, а ведь он закладывал даже перед первой схваткой с Хабибом. Что, кстати, считает одним из решающих факторов, предопределивших итоговый результат. Кроме того, Макгрегор бешено тренируется и, что необычно для него, мало говорит. Боец понимает, что сейчас фанаты ждут от него подтверждения статуса не словами, а делом.

Бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Время начала поединка по Москве — около 7 часов утра. Специалисты считают ирландца фаворитом.

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Напомним, что 18 апреля Нурмагомедова ждёт бой с Тони Фергюсоном. Поединок четырежды срывался в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, Дана Уайт даже назвал его проклятым. Но на этот раз всё должно пройти гладко, ведь на кону титул чемпиона UFC в лёгком весе. Хабиб будет защищать его в третий раз — бои с Макгрегором и Порье он выиграл без шансов. Впрочем, по словам аналитиков, именно американец будет самым сложным соперником в карьере дагестанца. Однако Нурмагомедова всё равно считают фаворитом боя.

Учитывая, что перед боем Хабиб проходит 100-дневную подготовку, а после схватки с Фергюсоном ему нужен будет перерыв, ориентировочно реванш Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов пройдёт не раньше августа-сентября 2020 года. Вероятнее всего, бой станет последним в карьере дагестанца.

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