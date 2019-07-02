2019-07-02T14:21:58+03:00
Спорт

«Хабиб хочет закончить карьеру»: Менеджер рассказал о планах Нурмагомедова

Дагестанец собирается уйти, одержав 30 побед в 30 боях
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеруХабиб Нурмагомедов может завершить карьеруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Менеджер действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о завершении карьеры спортсмена. Он подтвердил, что спорсмен хочет уйти из MMA, одержав 30 побед в 30 поединках. Но пока у него лишь 27 побед.

— Да, у Хабиба есть новый контракт. Но совершенно не важно, на сколько боёв он заключён. Если спортсмен не хочет тренироваться, участвовать в боях — он уходит. Если хочет — продолжает. Поэтому Нурмагомедов может провести хоть 3, хоть 33 боя, — сказал Магомедов в интервью Sport24.

Следующим соперником дагестанского «Орла» гарантированно станет Дастин Порье. А после боя в Абу-Даби Хабиб очень хочет встретиться с Тони Фергюсоном. Поединок между ними шесть срывался из-за травм спортсменов.

Интересно, что многие зарубежные фанаты считают сильнейшим бойцом-легковесом именно Фергюсона. По их мнению, Тони гораздо выносливее дагестанца и давно мог бы забрать себе чемпионство.

— Следующий бой будет зависеть от многих факторов. От состояния самого Хабиба, от того, в каком виде будет дивизион, успеет ли Фергюсон провести свой бой. Но, по плану, они должны встретиться в декабре 2019 года, — сообщил Магомедов.

Напомним, что бой с временным чемпионом UFC Дастином Порье состоится 7 сентября, на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Фаворитом поединка все аналитики и бойцы единогласно считают дагестанца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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