Порье: «Я обыграю Хабиба за счёт интеллекта и финиширую»

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал о своей подготовке к бою с Хабибом Нурмагомедовым. Боец попытается победить соперника интеллектом, найдя в стиле дагестанца слабые стороны и сыграв на них. Он уверен, что за счёт этой тактики ему удастся не только одержать победу, но и вырубить соперника.

— Я знаю статистику. 27 сильных бойцов пытались побить его. 27 провалились. Многие спрашивают, что я могу противопоставить ему. Как я вообще намерен победить. Но мы с тренерами очень внимательно проанализировали его стиль. Нашли слабые места. Ошибки. Мне кажется, что давление может оказаться успешным. И выигрывать я должен именно за счёт интеллекта, опыта, — цитирует Порье американское издание MMA Fighting.

При этом американец не стал делать громких и преждевременных заявлений о том, кто одержит победу. Он пояснил это уважением к сопернику.

ufc Нурмагомедов и Порье готовятся к бою

— Я не хочу говорить про него плохое просто ради громких заголовках. Это будет бой двух чемпионов. Он — профессионал, у него больше заслуг. А я должен показать себя, показать, что я могу больше и что я достоин этого пояса. И я собираюсь выпустить то, что сидит у меня внутри, заставлю заговорить о себе. Я заставлю его играть в свою игру. Моя жизнь как в фильме «Рокки». И я принимаю вызов, — сказал Порье.

Несмотря на всю тактичность, в интервью ESPN американец не сдержался и рассказал, что собирается нокаутировать Нурмагомедова

— Знаете, я собираюсь не просто стать первым, кто победит непобедимого Хабиба. Я собираюсь закончить поединок досрочно. Вырубить его. Вот такая победа мне нужна, — заявил Порье.

Бой между обладателем временного пояса в лёгком весе Порье и чемпионом Хабибом Нурмагомедовым пройдёт 7 сентября. Бойцы встретятся на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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