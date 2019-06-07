Стала известна цена билетов на бой Нурмагомедов — Порье

UFC объявил цену на билеты на титульный бой между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Дастином Порье. Их стоимость варьируется от 4,5 до 140 тысяч рублей.

Титульный поединок пройдёт 7 сентября в арене на искусственно созданном острове Яс в Абу-Даби. Порье станет вторым бойцом, который попытается отобрать чемпионский титул у дагестанского «Орла». Первым счастье попытал ирландец Макгрегор, который без шансов проиграл, капитулировав после удушающего приёма в 4 раунде.

Напомним, что титул чемпиона UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил 7 апреля, победив Эла Яквинту. При этом его оппонент не был обладателем пояса — пояс отобрали у того же Макгрегора, который слишком долго отказывался защищать его.

Нурмагомедов - Порье, официальное промо боя от UFC.

Теперь Нурмагомедов стал одним из самых высокооплачивемых и известных бойцов UFC. Поэтому цены билетов на главный бой вечера соответствующие: самый дешёвый билет обойдётся гостям ОАЭ 250 дирхам (около 4,5 тысяч рублей), а самый дорогой — 7995 дирхам (около 141,5 тысяч рублей). При этом цены на VIP-места не озвучиваются. Их можно получить только подав специальную заявку.

Напомним, что в активе Нурмагомедова сейчас 27 побед в таком же количестве боёв. Дагестанец до сих пор остаётся непобедимым профессиональным бойцом MMA. Его соперник участвовал в 31 поединке: 25 побед, 5 поражений и один бой признан несостоявшимся.

Порье будет действительно непростым оппонентом для Нурмагомедова. В последних пяти поединках он одержал пять побед. При чём в боях он побеждал по-настоящему грозных соперников: действующего чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя, бывшего чемпиона в лёгком весе Эдди Альвареса, ещё одного бывшего чемпиона Энтони Петтиса, а также Джастина Гейджи и Джима Миллера.

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