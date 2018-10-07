Итог боя Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор: россиянин победил ирландца и защитил свой чемпионский пояс

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-07T08:33:15+03:00

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Свершилось! Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Самый ожидаемый поединок в истории UFC завершился. Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов сошлись в октагоне, чтобы разрешить все споры и окончательно выяснить, кто из них является лучшим бойцом в лёгкой весовой категории. Это был бой не только за спортивный титул — настоящая мясорубка, в который каждый из участников бился за свою честь.

Нурмагомедов доказал всему миру, что наглость и дерзость Макгрегора теперь не больше, чем пустая болтовня. Что время ирландца ушло и в октагоне появился новый король.

Ненависть

Ни для кого не секрет, что спортсмены открыто ненавидят и презирают друг друга. И у каждого для этого есть свои причины. В далёком 2016 году титульный поединок против Эдди Альвареса по контракту должен был провести именно Нурмагомедов. Дагестанский боец давно ждал возможности сразиться за титул. Но бой отдали действующему чемпиону в полулёгкой весовой категории — Макгоегору. Потому что ирландец был куда более яркой и медийной личностью и мог стать двойным чемпионом.

На взвешивании перед турниром разозлённый Хабиб высказал Конору всё, что он думает о честности такого решения. Бойцов еле растащили подоспевшие секьюрити. А на самом турнире Нурмагомедову пришлось смотреть, как Макгрегор с лёгкостью нокаутирует американца во втором раунде и становится живой легендой. И дагестанский «Орёл» навсегда запомнил эту несправедливость.

Спортсмены по-настоящему ненавидят друг другаФото: REUTERS

После этого спортсмены регулярно стали обмениваться оскорблениями в социальных сетях, не стесняясь в выражениях, а их фанаты с нетерпением ждали боя. Однако Макгрегор бездействовал, больше времени уделяя пиару и тренировкам в боксе. Конор провёл легендарный поединок с Флойдом Мейвезером, который смотрел весь мир, но ни разу не вышел в октагон UFC. Он требовал заоблачных гонораров и даже хотел, чтобы боссы переписали на него часть прав на обладание самой организацией. Чуть больше, чем через год, в январе 2018, президент UFC Дана Уайт лишил ирландца пояса. И, конечно же, отдал честь биться за него Нурмагомедову.

Это взбесило Макгрегора. Но кульминацией личного противостояния стало нападение команды Хабиба на друга и спарринг-партнёра ирландца Артёма Лобова. Обычно спокойный дагестанец позволил себе невероятную вольность, после словесной перепалки дав пощёчину соотечественнику.

Конор был в ярости. Через два дня он с друзьями напал на автобус со спортсменами-участниками турнира 223. Он выбил несколько окон, швыряя в них стоявшие неподалёку металлические ограждения, звал Нурмагомедова. Но дагестанец не вышел. На следующий день он вышел на октагон и в титульном поединке добыл победу над Элом Яквинтой, а вместе с ней и принадлежавший Макгрегору пояс чемпиона в лёгком весе. После этого спортсмены должны были встретиться, чтобы решить все личные вопросы раз и навсегда.

Король умер. Да здравствует король?

Перед боем все эксперты сходились в одном: фаворитом боя будет действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов. За него говорила безупречная статистика: 26 побед без единого поражения. Кроме того, все отмечали огромное преимущество дагестанца в борьбе. Макгрегор же два года не проводил поединки UFC. Его форма вызывала вопросы у всех. Сумеет ли ирландец вернуться?

Трибуны ждали своего кумира. Ждали Конора. Для своего выхода, к разочарованию некоторых, он выбрал не песню Егора Крида. Но его появление заставило трибуны взорваться. Действующий чемпион, в свою очередь, вышел под оглушительный свист ирландских болельщиков в своей любимой папахе.

С первого раунда противостояние было невероятно жестоким и совершенно равным. На первых же секундах Хабиб заявил своё преимущество, проведя успешный тейкдаун и уложив оппонента. Макгрегор оказался не готов к такой агрессии соперника. А Нурмагомедов сразу же приступил к реализации своего плана — измотать соперника в борьбе и добить в завершающих раундах.

Конор пропускает сильнейший удар Макгрегора в стойке.Видео: официальный Twitter UFC

Второй раунд прошёл в том же стиле. Меньше минуты спортсмены провели в стойке, при чём Хабиб в успел нанести сильнейший удар в лицо. И через 20 секунд Макгрегор уже лежал в канвасе, в захвате, один за другим пропуская жесточайшие удары от Нурмагомедова. Ирландец выглядел абсолютно беспомощным и напуганным сумасшедшим напором дагестанского спортсмена.

На третий раунд Конор вышел уже невероятно измотанным. Однако Хабиб решил попробовать обменяться с соперником боксёрскими ударами. Уставший оппонент уже не смог воспользоваться своим единственным преимуществом и лишь продолжил терять силы, несколько раз дав Нурмагомедову войти в захват. В итоге раунд получился равным.

Четвёртый раунд снова прошёл в борьбе под диктовку чемпиона. Конор попал в захват и снова оказался беспомощен, пропуская удар за ударом. В итоге Хабибу удалось перевести захват в удушающий приём.

Чемпионский тейкдаун Хабиба Нурмагомедова.Видео: официальный Twitter UFC

И Конор Макгрегор сдался!

Однако после боя завязалась потасовка. У Хабиба Нурмагомедова, сдерживавшего себя на пресс-конференциях, показывавшего абсолютную выдержку вдруг сдали нервы. Дагестанец набросился на одного из тренеров Макгрегора. И в ходе потасовки покинул пределы октагона, чем грубо нарушил правила UFC.

Президент организации Дана Уайт был возмущён таким поведением спортсмена. Нурмагомедов, стоя лицом к лицу с ним, требовал свой заслуженный пояс. Но получил отказ и покинул октагон, как первый в истории чемпион, не получивший такую заслуженную и долгожданную награду.

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