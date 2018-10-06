2018-10-06T15:54:38+03:00
Спорт

Хабиб получит в полтора раза меньше Конора — гонорары за титульный бой UFC

Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории UFC
Андрей ЗОБОВ
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Стали известны гонорары Нурмагомедова и Макгрегора за титульный бойСтали известны гонорары Нурмагомедова и Макгрегора за титульный бойФото: REUTERS
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Стали известны гарантированные гонорары участников титульного боя UFC 229 Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Дагестанец по контракту получит 2 миллиона долларов, а ирландец в полтора раза больше — три миллиона. Таким образом Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым бойцом в истории промоушена.

Нужно заметить, что эти суммы не окончательные, потому что определяют лишь гарантированную часть гонорара. Участники главного боя вечера получат ещё и некоторый процент с продажи прав на трансляцию поединка. А учитывая, что бой стал самым ожидаемым и громким за всю историю UFC, можно не сомневаться, что в итоге эти суммы увеличатся в несколько раз.

Информацию о гонорарах спортсменов добыли инсайдеры американского портала MMAFighting. Здесь же, для сравнения, приведены суммы, прописанные в контрактах других спортсменов. Так, участники боя Тони Фергюссон — Энтони Пэттис, победитель которого, по слухам, станет следующим претендентом на титул в лёгком весе, заработают 150 и 135 тысяч долларов. За победу каждому из спортсменов прибавят ещё по 5 тысяч.

Напомним, что самый ожидаемый поединок в истории промоушена начнётся ранним утром 7 октября. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор оспорят право обладания поясом UFC в лёгкой весовой категории. «Комсомольская правда» проведёт прямую трансляцию боя.

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