Отец Хабиба о драке на взвешивании: Коснулся бы папахи — получил бы

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-06T15:03:12+03:00

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Отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал потасовку, случившуюся ночью 6 октября на взвешивании спортсменов перед турниром UFC 229 в Лас-Вегасе. Оказалось, что у ирландца был шанс вывести своего оппонента из равновесия. Для этого было достаточно коснуться знаменитой папахи.

— Мы ждали провокаций и были к ним готовы. Стратегия Хабиба — вести себя как полагается, сдерживаться до выхода в октагон. Но если бы он коснулся папахи — мгновенно получил бы удар. Он не сделал этого, хотя раньше не единожды сбивал головные уборы соперников. Хотя, в любом случае, охраны было достаточно и ничего бы не произошло. Теперь остались сутки. В клетке мы покажем всё, что не показали на сцене, — рассказал Абдулманап Нурмагомедов в своём интервью.

По мнению отца и тренера дагестанского чемпиона, выбранная Хабибом линия поведения дала свои плоды. Во время пресс-конференций Конор успешно эпатировал публику, но не смог сделать главного — вывести из себя Нурмагомедова, показать его слабость.

— Он (Макгрегор, — прим.ред.) всё громче и громче кричит, выходит из себя. Это выдаёт его волнение. Он не чувствует необходимой уверенности в себе. Мы же поступаем именно так, как должны. Это касается и той пресс-конференции, на которую Конор опоздал. Хабиб поступил правильно, что не стал его ждать. Он предупредил о том, что ждёт только 15 минут и через 15 минут ушёл. Мне кажется, что в этой игре у нас получилось больше, — считает отец и тренер чемпиона.

Меньше, чем через сутки бойцы смогут встретиться в клетке. Здесь, по мнению Абдулманапа, всё решится в первых двух раундах.

— Наш план на поединок прост: прессинг, движение, акцент на работу правой рукой. В первом раунде минимум один проход в ноге. То же самое во втором. После этого, в третьем, станет понятно, кто хозяин положения.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор начнётся ранним утром 7 октября по московскому времени. «Комсомольская правда» проведёт прямую трансляцию поединка.

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